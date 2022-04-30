مفعوله كالسحر النشا والقهوة للبشرة هدية ربانية ومن أول استعمال فوري وتحدي

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مفعوله كالسحر النشا والقهوة، من أقوى تصنيفات الكريم الفعالة لبيا البشرة ونقائها، ويعد من الكريمات التي تبحث عنها الفتيات والسيدات للتخلص من البثور والرؤوس السوداء الموجودة بالبشرة والجسم، حيث تحتوي القهوة على العديد من العناصر المفيدة للبشرة، وعنصر القهوة يدخل في أغلبية كريمات التفتيح وكذلك مكون القهوة، ويعتبر كريم تبييض الوجه هذا على مكونات طبيعية وبدون تكلفة باهظة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على مفعوله كالسحر النشا والقهوة لبشرة ناصعة البياض 4k وبخطوات سهلة وبسيطة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال رضاكم.
مفعوله كالسحر النشا والقهوة للبشرة
يعد من أشهر كريمات التبييض لجعل البشرة ناصعة البياض مثل الثلج، حيث يقضي على اسمرار البشرة بطريقة فورية ونتائج لن تصدقيها، ويعتبر هذا الكريم طبيعي ومستخلص من مواد طبيعية بعيدا عن المواد الكيماوية التي لها تأثير ضار على البشرة.
مكونات كريم النشا والقهوة للتبييض
سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل بمكونات طبيعية وهى كالآتي:-
- ملعقة ونصف كبيرة من النشا.
- ثلاث نقط من ماء الورد.
- نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم الرباني بخطوات سهلة بالمنزل بطريقة 2022 وهى كالتالي:-
- يتم وضع المكونات الآتية في دورق صغير وعميق وهى النشا ثم القهوة ويتم تقليبهم جيدا.
- ثم نضيف اليهم خل التفاح ثم ماء الورد ويتم خلطهم خلط جيد حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.
- ويتم وضع المكونات في علبة محكمة الغلق ثم نضعها بالثلاجة لحين الاستخدام.
طريقة الاستخدام
نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام المفعول السحري لبياض الوجه وهى كما يلي:-
- أولا نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر غسل جيد.
- ثم يتم اختبار الكريم بوضعه على الايد قبل استخدامه على البشرة.
- يتم في هذه الخطوة وضع كمية مناسبة من الكريم على البشرة.
- نترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يجف تماماً.
- ثم نقوم بغسل الوجه لتنظيفه من الكريم عن طريق الماء البارد.
- يتم تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة 15 يوم مع الاستمرار حتي نحصل على أفضل النتائج.
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