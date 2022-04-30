روتين العناية اليومية والاسبوعية للقدمين للحفاظ عليها ناعمة

في حين ان معظمنا بيدي اهتمام كبير للعناية بالبشرة والشعر وحتى الايد ، الا انه غالبا بننسى او بنهمل العناية بالقدمين وبنخليها في المركز الاخير في قايمة اولويات العناية بجسمنا ، هنلاقي نفسنا بنحط المرطبات والكريمات يوميا على بشرة الوش اكتر من مرة ، لكن بنتجاهل القدمين لكذا يوم ، وتجاهل العناية بالقدمين ممكن يأدي لنتايج سلبية زي الالتهابات البكتيرية او الفطرية, الجلد المتشقق والجاف, الريحة الكريهة ، وهنا يجي اهمية العناية بالقدمين عشان نتجنب المشاكل دي كلها ونحافظ عليها ناعمة وشكلها صحي ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم روتين العناية اليومية والاسبوعية للقدمين.

روتين العناية اليومية والاسبوعية للقدمين:

روتين العناية اليومية:

هنبدأ مع بعض بروتين العناية اليومية والحاجات اللي لازم تدخليها في جدولك يوميا.

1- غسل القدمين:

جلد القدمين معرض اكتر للاصابة بالعدوى البكتيرية والفطرية ، لان القدمين بتتغطى معظم اليوم بالشراب والشوز ، او بتتعرض للتراب والاوساخ ، والجلد بين الصوابع يعتبر مكان مثالي للعدوى البكتيرية والفطرية لو ماتغسلتش واتنضفت بشكل صح ، عشان كده مهم جدا غسلها يوميا بالماية والصابون مرة واحدة في اليوم لضمان ازالة الاوساخ والعرق.

2- حافظي عليها جافة:

القدم الرياضي هي عدوى فطرية شائعة بتصيب القدمين بتسبب الحكة, الحرقان, تقشر الجلد ، وفي بعض الحالات ممكن تسبب بثور مؤلمة ، والرطوبة تعتبر بيئة مثالية للعدوى الفطرية زي مشكلة القدم الرياضي ، ومن هنا بيجي اهمية تجفيف القدمين كويس وخصوصا المنطقة اللي بين صوابع القدمين ، يعتبر ضروري جدا بعد كل غسلة للقدمين ، خصوصا لو هتلبسي شراب او شوز بعد غسلها مباشرة.

3- الترطيب:

روتين الترطيب مش مقتصر على الوجه والايدين بس ، نقص الرطوبة ممكن يتسبب في جفاف جلد القدمين وتقشره وتشققه ، الجلد ممكن يبقى جاف جدا ومتشقق خصوصا عند الكعب ، وبعد كده المنطقة دي ممكن تبقى مغناطيس للاوساخ اللي هتبدأ تلزق فيها ، وتشقق القدمين مش بس هيدي مظهر مش حلو للقدمين ولكن كمان ممكن يبقى مؤلم ، عشان كده لازم تتأكدي من وضع كمية وفيرة من الكريم المرطب كل يوم بعد غسل القدمين ، وممكن تبقى زبدة الكاكاو او الفازلين اختيارات كويسة جدا لترطيب القدم.

4- ازالة الجلد الميت:

ترطيب الجلد الميت مش هيعمل اي تغيير في القدم ، عشان كده مهم ازالة الجلد الميت الاول عن طريق التقشير مرة كل شهر ، وممكن تعملي ده كمان باستخدام الحجر الخفاف او الليفة ، ولكن بشكل معتدل ، وبعد التقشير ادهني مرطب وسيبيه طول الليل ، وممكن تعملي التقشير بخليط من السكر وزيت الزيتون مع اضافة كام نقطة من زيت النعناع او زيت شجرة الشاي لخصائصهم المضادة للبكتيريا.

5- نقع الرجل:

انقعي رجلك في ماية دافية لمدة 10 – 15 دقيقة مرتين في الشهر ، ده هيساعد على تنعيم الرجل ، وبعدها افركي القدمين بالحجر ، وجففيهم كويس وادهنيهم كريم غني بفيتامين هــ ، ولو رجلك معرضة للعدوى والالتهابات ، استخدمي كريم مضاد للبكتيريا ، ممكن كمان تستخدمي الموز المهروس الممزوج بعصير الليمون كماسك مرطب للقدمين ، حطيه على القدمين لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسليه بالماية الدافية ، وبعدين حطي كريم مرطب او فازلين قبل الخروج والنوم ، ومهم جدا كمان انك تحافظي على رطوبتك في الشتا لان الجو البارد بيزيل الرطوبة من البشرة ، عشان كده مهم انك تشربي كمية كافية من الماية لصحة البشرة.

6- البسي شراب:

لبس الشراب مش مهمة بس لحمايتك من البرد ، ولكن كمان لحماية القدمين من الاضرار البيئية ، الشرابات بتحمي القدمين من التراب والاوساخ اللي ممكن تلزق بالكريم اللي انتي دهناه على رجلك ، كمان بتحمي الرجل من الاشعة فوق البنفسجية.

7- البسي شوز مريح:

افتكري دايما انك تلبسي الاحذية المريحة ، اتجنبي لبس الاحذية الضيقة لان ده ممكن يأدي لالتهابات الجلد او التقرحات ، اتجنبي كمان لبس الكعب العالي باستمرار لان ده ممكن يأدي لتلف الانسجة واربطة القدمين.

نقع الرجل الاسبوعي:

نقع الرجل ده بيتعمل مرة واحدة في الاسبوع ، بيساعد على ازالة الجلد الميت, التخلص من الجلد الجاف, تشققات الكعبين, وبيحافظ على نعومة القدمين.

مكونات نقع الرجل:

– 1 ليمونة (عصير الليمون والقشر).

– 1 كوباية خل (ابيض او خل تفاح).

– 3 كوبايات ملح انجليزي.

– 3 معالق كبيرة كربوناتو.

– شوية شاور جل.

الطريقة:

1- في طبق كبير حطي ماية سخنة بدرجة حرارة جلدك يقدر يتحملها ، وضيفي لها الخل, عصير الليمون, الملح, الكربوناتو, والشاور جل.

2- واستخدمي قشور الليمون لدعك الرجل اثناء النقع.

3- سيبي رجلك منقوعة في الماية لمدة 15 – 20 دقيقة.

4- افركي الرجل والكعب بالحجر الخفاف للتخلص من الجلد الميت.

5- بعدها اشطفي رجلك بالماية وجففيها كويس بالفوطة.

6- ادهني القدمين بكريم مرطب او فازلين ، والجلد اللي حوالين الضوافر بسيروم او الزيت المخصص لجلد الضوافر ، ولو مش متوفر عندك ممكن تدهنيها بزيت جوز هند او زيت زيتون.

7- اخر خطوة البسي شراب عشان الرجل تمتص المرطب كويس ، ونامي ، هتصحي تاني يوم برجل ناعمة جدا.

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