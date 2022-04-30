نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول ملعقة الحلبة لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة الأسمرار والبقع الداكنة من أول أستخدام في المقال التالي

تعتني الغالبية العظمى من الفتيات بالبشرة لأنها هي التي تعطي أي فتاة الجاذبية والأناقة حيث تجعل البشرة الصافية والبيضاء أي فتاة تظهر بإطلالة رائعة وجميلة، حيث تقوم الكثير من الفتيات بإستخدام خلطات الكريمات الشائعة التي تعمل على تفتيح البشرة عن طريق تقشير الطبقة السطحية من الجلد حيث تسبب هذه الخلطات على ظهور حب الشباب تحت الجلد وكذلك تسبب في ظهور البقع الداكنة والتي تجعل مظهر البشرة غير مقبول، لذلك علينا بتجنب إستخدام هذه الوصفات تماما وعلينا بالإتجاه إلى إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي بدون ترك أي آثار ضارة أخرى، وتوجد هناك العديد من الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح البشرة ومنها وصفة الحلبة ووصفة الكركم ووصفة للنشا والزبادي وغيرها من الوصفات الأخرى المتعددة. مكونات عمل وصفة الحلبة لتفتيح البشرة ثلاث ملاعق كبيرة من الحلبة.

ربع كوب من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة الحلبة لتفتيح البشرة قومي أولا بغسل بشرتك بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع بشرتك ثم نشفيها جيدا بواسطة قطعة من القطن ثم عليكي بتحضير هذه الوصفة.

أحضري إناء وضعي به ربع كوب من الماء مع ثلاث ملاعق كبيرة من الحلبة وضعيها على النار حتى تغلي.

بعد غليان الحلبة مع الماء قومي برفع هذا الإناء من على النار ثم قومي بتصفيه بذور الحلبة من الماء وقومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة من النشا على ماء الحلبة وضعيه على نار هادئة وقومي بالتقليب جيدا حتى يصبح القوام كثيف.

بعد ذلك وبعد الحصول على قوام كثيف قومي برفعه من على النار وأتركيه حتى يبرد قليلا ثم ضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وقومي بالتقليب مرة أخرى حتى يصبح قوام جيد.

عليكي بعد ذلك بوضع هذه الوصفة السحرية على بشرتك وأتركيها لمدة خمسة عشر دقيقة وبعد مرور الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء والغسول المناسب لكي.

بعد ذلك نشفي وجهك وإستخدمي المرطب المناسب لكي، وعليكي بتكرار هذه الوصفة مرتان في كل إسبوع حتى تحصلين على البشرة التي تحلمين بها. عمر شويل - جدة سحر مفعول ملعقة الحلبة لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة الأسمرار والبقع الداكنة من أول أستخدام - ثقفني

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