نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الكركم المنزلية لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة والجسم كله وإزالة الأسمرار نهائياً في المقال التالي
تعاني العديد من السيدات والفتيات من وجود بعض المناطق الداكنة في المناطق الحساسة وتسبب لهم هذه العلامات العديد من المشكلات وكذلك يضعون في المواقف المحرجة نتيجة هذه العلامات، وتجعلهم هذه المناطق يبحثون عن العلاجات والإستخدامات التي تعمل على تفتيح هذه المناطق وجعلها بيضاء مثل الحليب، حيث يستخدمون الغالبية من هؤلاء الفتيات الأجهزة التي يتم عملها في المراكز التجميلية والتي يتم عملها بأغلى الأسعار، حيث تعتبر جميع هذه الأجهزة ضارة للجلد وتسبب إسمرار في هذه المناطق بمرور الوقت، لذلك علينا بتجنب إستخدام كل هذه الإستخدامات الشائعة الضارة وعلينا بإستخدام الوصفات التي تساعد على معالجة كل هذه العلامات نهائيا.
مكونات عمل وصفة الكركم لتفتيح المناطق الحساسة
- أربعة ملاعق كبيرة من الكركم.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة الكركم لتفتيح المناطق الحساسة
- قومي أولا بشطف وتنظيف منطقة تحت الإبط ومنطقة البيكيني جيدا بالماء حتى تصبح نظيفة ثم عليكي بتحضير هذه الوصفة.
- بعد ذلك قومي بتحضير طبق متوسط الحجم وضعي به أربعة ملاعق كبيرة من الكركم مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة ونصف من زيت اللوز الحلو وأخلطي الزيوت مع الكركم تماما.
- بعد خلط هذه الزيوت قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من ماء الورد مع إضافة ملعقتان كبيرتان من الزبادي وقومي بخلط هذه المكونات ببعضها حتى يصبح ذات قوام متجانس.
- بعد خلط المكونات ببعضها جيدا قومي بوضع هذه الوصفة السحرية الجبارة على هذه المناطق التي ترغبين في تفتيحها مع مراعاة عند وضع هذه الوصفة على هذه المناطق قومي بالدعك جيدا حتى تتمكني من التخلص من القشور المتراكمة وكذلك الجلد الميت.
- أتركي هذه الوصفة السحرية على هذه المناطق الحساسة لمدة ساعة واحدة بعد ذلك قومي بفرك هذه المناطق جيدا ثم قومي بغسلها بالماء.
- كرري هذه الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع وخلال عشرة أيام فقط سوف تظهر نتيجة هذا الإستخدام السحري وتلاحظين النتيجة الفعالة.
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