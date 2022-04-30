وصفة الكركم المنزلية لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة والجسم كله وإزالة الأسمرار نهائياً

تعاني العديد من السيدات والفتيات من وجود بعض المناطق الداكنة في المناطق الحساسة وتسبب لهم هذه العلامات العديد من المشكلات وكذلك يضعون في المواقف المحرجة نتيجة هذه العلامات، وتجعلهم هذه المناطق يبحثون عن العلاجات والإستخدامات التي تعمل على تفتيح هذه المناطق وجعلها بيضاء مثل الحليب، حيث يستخدمون الغالبية من هؤلاء الفتيات الأجهزة التي يتم عملها في المراكز التجميلية والتي يتم عملها بأغلى الأسعار، حيث تعتبر جميع هذه الأجهزة ضارة للجلد وتسبب إسمرار في هذه المناطق بمرور الوقت، لذلك علينا بتجنب إستخدام كل هذه الإستخدامات الشائعة الضارة وعلينا بإستخدام الوصفات التي تساعد على معالجة كل هذه العلامات نهائيا.

مكونات عمل وصفة الكركم لتفتيح المناطق الحساسة

أربعة ملاعق كبيرة من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة الكركم لتفتيح المناطق الحساسة