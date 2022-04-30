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تنظيف البشرة والحصول على بشرة نقية وردية في المنزل سيكون من أسهل ما تقومين به بعد قراءة هذا المقال، حيث سنقوم بعرض أسهل الحلول التي تناسب جميع أنواع البشرة، للحصول على النضارة والنقاء والتنظيف السهل في المنزل من المكونات المتوفرة لديك، ومع كثرة الوصفات المستخدمة في تنظيف البشرة أحضرنا اليوم الأنجح منها والذي سبق تجربته للحصول على أفضل النتائج. طرق تنظيف البشرة بسهولة في المنزل تنظيف البشرة بإستخدام بياض البيض كل المطلوب فقط بياض بيضة ويخفق جيدا، قبل استخدامه يجب عليك غسل الوجه وتجفيفه جيدا.

يدهن الوجه ببياض البيض باستخدام فرشاة مكياج كله ماعدا منطقة العين ويمكن دهنه تحت العين فهو أمن جدا.

توضع طبقة من المناديل على الوجهة كله ثم تدهن مرة أخرى بالبيض ثم يدهن مرة أخرى وتوضع طبقة أخرى من المناديل، ويدهن البياض فوقها.

يترك الماسك حتى يجف، ثم يرفع عن الوجه ستلاحظين التخلص من البثور والرؤوس السوداء، وإزالة طبقة الجلد الميت ونضارة في البشرة.

يغسل الوجه بالماء الدافئ والغسول ويجفف لتشعري بنضارة وجهك. تنظيف البشرة باستخدام الفازلين يمكنك تنظيف وجهك وخاصة أصحاب البشرة الجافة بالفازلين، فقط نصف ملعقة صغيرة من الفازلين مع القليل من السكر، و يخلطون معا.

يدهن الفازلين والسكر على الوجه والأنف ومناطق الرؤوس السوداء، والأماكن المراد تنظيفها، حيث يعمل كالصنفرة للوجه، ويعمل على إزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت.

بعد إتمام التنظيف يترك لدقائق على الوجه ثم يغسل بالماء الدافئ دون الحاجة إلى ترطيب الوجه بعد ذلك، لأن الفازلين مرطب قوي للبشرة. تنظيف البشرة بإستخدام الليمون أثبت الليمون فاعليته في عمليات كثيرة لتجميل البشرة، وإعطائها النضارة، كما يساعد على تحفيز إفراز الكولاجين في خلايا البشرة، والقضاء على خطوط الوجه مع الاستمرارية في استخدامه.

يستخدم الليمون مع القليل من السكر على الوجه حيث يعمل كصنفرة للوجه، وذلك بوضعه على الوجه وتحريكه في حركة دائرة للتنظيف العميق للبشرة والتخلص من أي شوائب.

يفضل استخدام كريمه مرطب للبشرة أو زيت الزيتون للتلطيف، وعلى أصحاب البشرة الحساسة التأكد من تحمل بشرتهم الليمون أولا لتجنب أي تحسس في البشرة. عمر شويل - جدة أسهل تنظيف للبشرة في دقائق لتحصلي على بشرة وردية نقية جذابة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل تنظيف للبشرة في دقائق لتحصلي على بشرة وردية نقية جذابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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