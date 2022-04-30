نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القهوة السحرية لصبغ الحواجب الخفيفة في البيت بديلة التاتو في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الحواجب بلون مختلف باستخدام طرق طبيعية بمكونات طبيعية والبعد عن مستحضرات التجميل الكيميائية من أكثر الأمور التي تبحث عنها السيدات والفتيات الراغبين في الحصول على مظهر جذاب، حيث نجد أن الاهتمام بالحواجب وإبرازها سواء بالتحديد أو بصبغها بلون مختلف علامة من علامات إظهار مفاتن الوجه، واللون البني الغامق للصبغة من أكثر الألوان التي تأتي مناسبة مع جميع ألوان البشرة لأنه يعطي للحواجب مظهر طبيعي وجذاب.

طريقة صبغة الحواجب بالقهوة

الحواجب هي الأخرى من أهم المناطق التي توجد في الوجه وهذا بسبب أنها تساعد في تحديد الوجه ومنطقة العينين وإبرازهما، ويمكن تغيير لون الحواجب باللون الذي يتناسب مع نوع البشرة كما نريد بمكونات طبيعية أشهرهم القهوة التي تعطي لون بني مميز، والحناء أيضاً تستخدم في صبغ الحواجب طبيعياً دون الضرر بالحواجب أو تساقطهما.

نجد أن القهوة لها مفعول قوي في عملية صبغ الحواجب وإعطائها لون بني غامق وطبيعي في نفس الوقت ولا تتسبب في إحداث أي آثار جانبية، ويمكن الحصول على ذلك بالخطوات التالية:

المكونات:

عدد ٣ ملاعق قهوة سادة صغيرة.

مقدار ملعقة ونصف صغيرة كاكاو بودر خام.

كمية عسل نحل أبيض حسب الحاجة.

مقدار ملعقة زيت جوز هند خام.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء مناسب ونضع فيه القهوة، الكاكاو الخام ثم نخلطهم جيداً مع بعض.

بعد ذلك نضيف عدة قطرات زيت جوز الهند ونستمر في التقليب.

ثم نضيف كمية قليلة من عسل النحل الأبيض ونقلبه المكونات جيدًا مرة أخرى.

نغلف الوعاء بغطاء سلفان حتى يحفظ المكونات بداخله.

نترك الخليط بداخل الغطاء لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يمكن استخدامه.

صبغ الحواجب بالحناء

الجدير بالذكر أن الحناء تعتبر من أهم المواد الطبيعية التي يتم استخدامها في صناعة صبغات الحواجب والشعر وإعطائهم لون مختلف، هذا بجانب أن الحنة تتميز بأن لها فوائد صحية كثيرة وخاصة من الناحية الجمالية، أما بالنسبة لطريقة استخدام الحناء في عملية صبغ الحواجب بلون بني غامق طبيعي نجد التالي:

المكونات:

كمية مناسبة من الحنة.

زيت السمسم حسب الاستخدام.

مقدار مناسب من الكاري.

قليل من أوراق الكركدية.

ماء حسب الحاجة.

طريقة التحضير: