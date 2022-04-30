التخلص من الشيب والشعر الأبيض بوصفة طبيعية من مكون رهيب وبسيط، تعد مشكلة الشيب وظهور الشعر الأبيض من أكثر المشاكل الجمالية التي تؤرق النساء عن الرجال، وذلك لأنه يعد أمر هام بالنسبة إليها حيث أن شيب الشعر يؤثر علي لون ومظهر الشعر مما يسبب الإزعاج والشعور بالإحراج، وهذا لأنه يضفي علي الشعر اللون الأبيض أو الرمادي مما يجعله يفقد رونقه وجاذبيته، ولهذا تلجأ الكثير من النساء إلي صبغ الشعر بالمواد الكيميائية الضارة علي الشعر وفروة الرأس عوضاً عن المكونات الطبيعية التي تمنحك نتيجة فعالة وآمنة علي الشعر.

وصفة طبيعية للقضاء علي الشيب والشعر الأبيض والسر في هذا المكون الرهيب

هناك العديد من الوصفات الطبيعية والتي تساعد في التخلص من الشيب والشعر الأبيض، وذلك من خلال مواد طبيعية لها قدرة فعالة في علاج الشعر الأبيض و الشيب المبكر والقضاء عليه نهائياً لتحصلي علي شعر أسود اللون طبيعي وبدون مواد كيميائية أو استخدام الصبغة،ولهذا سوف أقدم لكم وصفة طبيعية تعمل علي التخلص من شيب الشعر والشيب المبكر بمكون بسيط ويتوافر في كل منزل وغير مكلف.

وصفة الشاي الأسود والملح للتخلص من الشيب والشعر الأبيض

يعد الشاي من أهم وأقوي المكونات الطبيعية التي تحتوي علي مواد تعزز إفراز هرمون الميلانين في فروة الرأس، مما يمنح الشعر المظهر الطبيعي والحفاظ علي لون الشعر دون تغييره، كما ينصح به خبراء الصحة والجمال في استخدامه عند صبغ الشعر لتعزيز لونه وإطالة عمره لفوائده العديدة، أما الملح فهو من المكونات البسيطة والمتوفرة في كل منزل ولكن له فوائد عديدة منها تطهير فروة الرأس من الفطريات والبكتيريا الضارة.

مكونات وصفة التخلص من الشيب والشعر الأبيض

2 ملعقة صغيرة من الشاي الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء.

طريقة تحضير وصفة القضاء علي الشيب والشعر الأبيض وكيفية استخدامها

قومي بغلي الشاي الأسود في كوب من الماء ثم ضيفي إليه ملعقة الملح،

وبعد ذلك اتركيه حتي يبرد ثم يوضع علي فروة الرأس والشعر مع التركيز علي الأماكن التي يوجد بها شعر أبيض.

يترك الماء الناتج عن غلي الشاي الأسود والملح علي الشعر لمدة 20 دقيقة

ثم يغسل الشعر بالماء البارد فقط، مع عدم استعمال الشامبو بعد الوصفة.

يتم تكرار وصفة التخلص من شيب الشعر والشعر الأبيض مرتين في الأسبوع،

وتعد هذه الوصفة علاج نهائي للتخلص من الشيب والشعر الأبيض دون ظهوره ثانية لتتمتعي بشعر طبيعي وجذاب.

أسباب غير متوقعة لظهور الشعر الأبيض والشيب المبكر

نقص فيتامين 12 B حيث أكدت الأبحاث العلمية أن نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلي ظهور الشيب والشعر الأبيض في سن مبكر وأيضاً إلي تساقط وضعف الشعر.

مشاكل الغدة الدرقية حيث أن الغدة الدرقية تحدث اضطرابات تتسبب في ظهور الشيب، مما يؤثر بشكل سلبي علي الشعر وبصيلاته.

تناول طعام غير صحي فالإكثار منه ضار جداً للشعر،

حيث وأثبتت الدراسات أن الاعتماد علي تناول طعام غير صحي ويحتوي علي نسبة عالية من الدهون،

فإنها تتسبب في ظهور الشعر الأبيض والشيب المبكر.

التوتر والقلق هما من أكثر الأسباب والعوامل المسببة لظهور الشيب المبكر مما يؤثر علي تجديد خلايا الشعر،

حيث أن هذه الخلايا هي المسئولة عن عدم ظهور الشيخوخة وعلامات التقدم في العمر وسن مبكر.

وصفة قشور البطاطس للتخلص من الشعر الأبيض نهائياً

أثبتت قشور البطاطس فعاليتها في القضاء علي الشيب والشعر الأبيض حيث أنها تحتوي علي نسبة كبيرة من النشويات.

مما تعد صبغة طبيعية للشعر كما تساعد في تغميق الشعر الرمادي وإخفائه تدريجياً واستعادة لون الشعر الأصلي.

مكونات وصفة التخلص من الشيب

كوب من قشور البطاطس.

2 كوب من الماء.

زجاجة بها رشاش.

طريقة تحضير وصفة التخلص من الشيب وكيفية الاستخدام