طريقة عمل كريم شعر طبيعي مناسب لجميع أنواع الشعر تغذية ونعومة ملهاش مثيل

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بعد الاستحمام وتجفيف الشعر نقوم بوضع كريم تصفيف وهذه النوعية من الكريمات توجد بكثرة في الأسواق ولكن يحتوي البعض منها على مواد كيميائية تضر صحة الشعر على المدي البعيد وتجعله مقصف وهايش، ولكن يمكنك عمل كريم شعر طبيعي في البيت وبمكونات أمنة ومتوافرة بكل سهولة من أجل تغذية الشعر وتقويته ومنحه اللمعان والنعومة اللازمة. طريقة عمل كريم شعر طبيعي في البيت المكونات: 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة زيت لوز.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

15 قطرة من أي زيت عطري مفضل لديك.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج زبدة الشيا وزيت جوز الهند في بولة صغيرة وندخلها الميكروويف لعدة ثواني وعندما تذوب نضع عليها باقي المكونات. نقلب المكونات حتى تتجانس ثم توضع في عبوة نظيفة ومعقمة ونضعها في الثلاجة طوال الليل وبعد الاستحمام خذي قطعة على راحة يديك. وافركيها ثم يوزع على الشعر ويمشط هذا الكريم يساعد على تغذية بصيلات الشعر لاحتوائه على زبدة الشيا وجوز الهند ويرطبه أيضا. كريم شعر بجل الصبار المكونات: 2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

2 ملعقة صغيرة من فيتامين e.

5 قطرات من زيت البابونج.

15 قطرة من زيت الروزماري.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

4 ملاعق صغيرة من زبدة الشيا. طريقة التحضير والاستخدام: نذوب زبدة الشيا على حمام ماء ساخن ثم ترفع جانبا ونضيف إليها جل الصبار مع زيت الزيتون والسمسم وباقي المكونات. نحفظ الكريم في برطمان زجاجي داخل الثلاجة وقبل وضعه على الشعر نجعله بدرجة حرارة الغرفة هذا الكريم يعالج تساقط الشعر. ويحميه من التلف ويقوم بتطويل الشعر خلال فترة قصيرة ويعطي للشعر ملمس ناعم وينصح بوضعه 3 مرات أسبوعيا بعد غسل الشعر. طريقة عمل كريم للشعر الهايش المكونات: 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قطرات من أي زيت عطري.

ملعقة صغيرة من العسل.

2 ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر مقلاة ونضع بها زيت جوز الهند مع العسل ونرفعها على نار منخفضة حتى تذوب وعندما تبرد يضاف إليها زيت الخروع. وحبة البركة مع قطرات من الزيت العطري ثم يوضع الكريم في برطمان والآن أصبح لديك كريم تصفيف طبيعي للشعر الهايش. عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم شعر طبيعي مناسب لجميع أنواع الشعر تغذية ونعومة ملهاش مثيل - ثقفني

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