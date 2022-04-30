صينية البطاطس بالكفتة على الطريقة المصرية بخطوات بسيطة وطعم رهيب

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تعتبر صينية البطاطس بالكفتة من الأكلات الموفرة والتي تتميز بطعمها اللذيذ وهي وجبة غداء متكاملة خاصة إذا تم تقديمها مع أرز بالشعرية ومخلل، وتحتوي هذه الأكلة على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على الكربوهيدرات والبروتين وبعض الفيتامينات والمعادن واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعملها في البيت فتابعونا. طريقة عمل صينية البطاطس بالكفتة المكونات: 6 حبات من البطاطس مقطعة شرائح سميكة.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

3 حبات من الطماطم مقشرة ومعصورة.

4 حبات فلفل ألوان مقطع شرائح.

5 حبات طماطم مقطعة شرائح.

2 بصلة مقطعة شرائح.

كوب ونصف مرقة لحمة.

ربع كوب بقدونس مفروم.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة كبيرة ونصف صلصة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة. طريقة التحضير: قبل البدء في تحضير الصينية نسخن الفرن على درجة حرارة 180 بعد ذلك نحضر وعاء ونضع البصلة المفرومة مع اللحمة ورشة من جميع البهارات. نقلب المكونات لكي تختلط ثم نشكل الكفتة على هيئة أقراص متساوية في الحجم ندهن الصينية بطبقة خفيفة من الزيت. الآن نرص الصينية بشكل عمودي عن طريق وضع قرص الكفتة ثم البصل ثم البطاطس ثم الفلفل ثم الطماطم وهكذا لحين انتهاء الكمية. نذوب الصلصة مع عصير الطماطم والمرقة ونضع ملح وفلفل أسود وباقي التوابل ونرفع الخليط على النار لحين الغليان. نضيف المرقة على الصينية ونغطيها بورق ألومنيوم ثم نضعها في الفرن لمدة ساعة أو حتى تنضج ثم نزيل الغطاء ونتركها تحت الشواية. عندما تخرج من الفرن توضع في طبق التقديم وعلى الوجه رشة من البقدونس وتقدم مع أرز بالشعرية ومخلل مشكل وطبق سلطة خضراء. صينية كفتة بالبطاطس في الفرن المكونات: نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

2 حبة بطاطس مقطعة شرائح.

4 ملاعق من الصلصة.

كوب ماء. طريقة التحضير: نضع اللحم مع البصل والبهارات في الكبة حتى تصبح الكفتة ناعمة ثم نقوم بعمل كرات منها ويمكن تشويح الكفتة في ملعقة زيت على النار. نخلط الماء مع الصلصة والملح والفلفل الأسود ثم نحضر صينية مدهونة بالزيت أو السمنة ونرص البطاطس في القاع. وفوقها الكفتة وعلى الوجه نصب عصير الطماطم ثم تغطي وندخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج ثم تقدم وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة صينية البطاطس بالكفتة على الطريقة المصرية بخطوات بسيطة وطعم رهيب - ثقفني

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