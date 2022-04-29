نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسكات النشا الرهيبة لتفتيح الجسم والبشرة طبيعياً خلال أيام.. جربيها قبل العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة النشا المعجزة لتبييض الجسم والبشرة، مع اقتراب العيد تبحث كل فتاة عن طرق الاعتناء بالبشرة والتفتيح السريع للحصول على إطلاله مشرقة ومظهر أكثر شبابا لاكتمال أناقتها، ولكن هناك من ليس لديه الوقت أو القدرة على شراء مساحيق التجميل المختلفة الخاصة بالتفتيح لذلك سنعرفك على بعض الحلول السريعة التي يمكنك استخدامها وتحضيرها بمكونات بسيطة فى منزلك وتعطى نتائج فورية رائعة لن تصدقيها، فاليوم نقدم لكى وصفة النشا الرهيبة فى تفتيح ونعومة البشرة ومنح نضارة لا مثيل لها. وصفة ماسك النشا لتفتيح الجسم والبشرة المكونات: ملعقتين كبيرتين من دقيق الأرز.

ملعقتين كبيرتين نشا ذرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة حليب.

ملعقة كبيرة عسل أبيض. طريقة التحضير اخلطي جميع المكونات فى وعاء وقلبيها جيدا حتى تتجانس وتصبح مثل المعجون.

ضعي طبقة من الخليط على بشرة نظيفة واتركيها حتى تجف ثم يتم غسلها بالماء الفاتر.

يفضل تكرار الوصفة من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا لكى تحصلي على التفتيح المطلوب والتخلص من البقع الداكنة فى أسرع وقت. وصفة ماسك النشا والليمون لتفتيح ونضارة البشرة يعد ماسك النشا والليمون من الماسكات الرائعة التي يمكنك استخدامها لتفتيح ونضارة البشرة والتمتع ببشرة نقية خالية من البقع والنمش والندبات التي تنتح بسبب حب الشباب، إليك مكونات الماسك. المكونات: ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز (بيكنج بودر).

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة كركم.

قطرات من ماء الورد. طريقة التحضير: ضعي جميع المكونات الجافة أولا فى وعاء ثم أضيفي عليها قطرات عصير الليمون وماء الورد تدريجيا وقلبي الخليط جيدا إلى أن تحصلي على قوام مثل المعجون.

ضعي المزيج على البشرة والجسم بالكامل واتركيه لمدة 29 دقيقة حتى يجف.

اغسلي المناطق بالماء البارد ويفضل وضع أي كريم مرطب لديك بعدها. وصفة ماسك النشا للتخلص من التجاعيد هذه الوصفة لها مفعول رائع فى التخلص من التجاعيد وتأخير علامات تقدم العمر إلى جانب أن النشا تعمل على تفتيح وترطيب البشرة ومنحها نضارة غير عادية، إليك الوصفة: المكونات ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال.

ملعقتين كبيرتين نشا.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة عسل. طريقة التحضير اخلطي جميع المكونات معا فى وعاء حتى تتجانس مع بعضها البعض.

افردي طبقة من المزيج على الوجه واتركيه حتى يجف تماما.

يترك الماسك على البشرة على الأقل نصف ساعة.

اغسلي وجهك بالماء البارد وتمتعي ببشرة أكثر شبابا ونضارة.

كرري استخدام الماسك يوما بعد يوم ولاحظي الفرق.

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