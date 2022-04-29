ملعقة سحرية لعمل الكفتة المشوية زي المطاعم بدون متكش أو تفك

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طريقة عمل الكفتة المشوية زي المطاعم، هذا الطبق من المطبخ المصري ومشهور عن المصريين إبداعهم المتنوع في استخدام اللحم، فيوجد كفتة الأرز و كفتة بالصلصة و كفتة مشوية. طريقة عمل الكفتة المشوية كيلو لحم بلدي مفروم.

حبة بصلة واحدة يفضل البصل الأحمر.

ثلاث حبات من الفلفل الحار الأحمر.

ملح حسب الرغبة.

ثلاث حبات من الثوم.

منديل دهني يتم شراؤها من الجزار. طريقة التحضير نقوم بفرم البصلة مع الفلفل الحار ونضع الملح والثوم و نفرمهم جيدا.

نضع عليهم اللحم المفروم.

ثم نضعهم فى إناء نظيف ومغسول جيدا.

نقوم بإحضار السيخ الخاص بالمشاوي، إن لم يكن متوفر يمكن عمل صوابع الكفتة على الأيدي دون الحاجة للسيخ.

بعد ذلك نلف كل صابع من الكفتة بالمنديل الذي اشتريناه من الجزار.

نقوم بتشغيل الفرن ونضع الكفتة على الشواية أو في صينية مدهونة القليل من الزيت.

نترك الكفتة في الفرن لمدة نصف ساعة مع عدم تشغيل الشوايا إلا في آخر خمس دقائق. طريقة عمل الكفتة المشوية بدون دهون كيلو لحم أحمر صافي خالي من الدهون يتم فرمه جيدا.

ملح وفلفل أسود بودرة.

يتم تقليبهما جيدا مع اللحم المفروم.

بعد ذلك يتم وضعهم في سيخ الشوي.

إن لم يتوفر السيخ يمكن عمل أصابع الكفتة على اليد.

بعد ذلك نضعهم في صينية ونضع عليهم ربع كوب ماء.

نشعل الفرن من الأسفل لمدة نصف ساعة.

وفي آخر خمس دقائق نشعل الشواية الخاصة بالتحمير.

لا ننسى نشعل الفرن على درجة حرارة منخفضة جدا. طريقة عمل الكفتة المشوية النباتية المكونات كيلو عدس بني. عدد حبة واحدة بصلة. فلفل حار. ملح فلفل أسود. ثوم. طريقة التحضير نقوم بغسل العدس البني جيدا، ثم نضعه في ماء لمدة ساعة.

بعد الساعة نقوم بوضعه في مصفاة حتى يجف جيدا.

بعد أن يجف العدس البني نضعه في الكبة حتى يتم فرمه جيدا.

بعد ذلك نضع الثوم والفلفل والثوم والبصل وجميع المكونات على العدس في المفرمة.

يتم فرم جميع المكونات جيدا.

بعد ذلك نقوم بعمل الخلطة كفتة اصابع.

ثم نقوم بغمسها في الدقيق أو الطحين جيدا.

بعد ذلك نحضر صينية مدهونة بالزيت النباتي زيت زيتون أو زيت ذرة.

ونضع الكفتة النباتية أو كفتة العدس بداخلها.

ولا ننسى أن نضع زيت من الأعلى على كل قطعة كفتة العدس البني.

نتركها في الفرن لمدة ربع ساعة على شرط أن نكون تأكدنا من فرم العدس جيدا وأنه وضع في ماء لمدة ساعة.

لا ننسى أن نحمر الوجه من خلال إشعال الشواية. عمر شويل - جدة ملعقة سحرية لعمل الكفتة المشوية زي المطاعم بدون متكش أو تفك - ثقفني

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