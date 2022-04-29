طريقة عمل الشيش طاووق بالبيت ومكوناته للتتبيله رائعة بطعم رائع

طريقة عمل الشيش طاووق، الشيش طاووق من الأطباق التي أصبح الجميع يعشقها ويفضل تناولها، وكذلك تحرص الأمهات تحضيرها لأفراد أسرتها لرغبتهم في تناوله بشكل كثير، فهو من وجبات اللحوم أو الدجاج ولكن بطريقة مختلفة، ونظراً لملاحظة الأمهات تفضيل أولادها تناول الشيش طاووق تحاول تحضيره في المنزل، لتجنب تناوله في المطاعم حفاظا علي صحتهم، ولكن لطهي الشيش طاووق لابد من تحضير التتبيلة الخاصة بالوصفة حتى يصبح مثل المطاعم، ويكون مميز في الطعم والرائحة، لذلك سوف نلقي الضوء على أفضل تتبيلة للشيش طاووق مثل المطاعم.

طريقة عمل الشيش طاووق بالبيت

يعتبر الشيش طاووق من الأطباق الغنية بالبروتينات لأنه يتم تحضيره من صدور الفراخ أو قطع اللحوم، لذلك فهو مفيد وصحي لجسم الإنسان، فهو يقوى المناعة ويمد الجسم بطاقة هائلة، ويعطي الجسم نشاط وقدرة على العمل، لذا فهو مفيد وصحي، ولتحضير تتبيلة الشيش طاووق في المنزل نحتاج إلى المكونات التالية.

مكونات وصفة تتبيله الشيش طاووق

صدور دجاج مقطعة مكعبات.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

عصير ليمون ملعقة كبيرة.

بهارات فراخ وملح وفلفل أسود.

حبتين من الثوم المفروم.

ملعقة من صلصلة الطماطم.

لبن زبادي نصف كوب.

خطوات تحضير تتبيلة شيش طاووق

يعد الشيش طاووق من أكثر الأطباق التي يكثر طلبها في معظم المطاعم، فهو لذيذ في الطعم، كما يحتوي على رائحة تشهي، فهو من الأكلات الشرقية، لذلك يفضل الكثير تناوله، ويمكن لكل ربات البيوت تحضيره في المنزل بكل سهولة مثل المطاعم من خلال إتباع الخطوات التالية.