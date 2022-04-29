نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الخضار الصيني بالدجاج وصوص الصويا اللذيذ فى المنزل في المقال التالي

الخضار من الأطباق الصحية والغنية بالعناصر المفيدة والغذائية يوجد بها الفيتامينات وبوتاسيوم، والياف، ومغنسيوم، ونستفيد منها بطبق الخضار الصيني بالدجاج، وسوف نتعرف على طريقة عمل الخضار بالطريقة الصينية. مكونات خضار صيني بالدجاج: 3 صدور الدجاج مخلية من العظم.

1 علبة فطر المقطع إلي شرائح 250 جرام.

5 جزرات كبيرة مقطعة إلي حلقات دائرية.

4 حبات فلفل حلو مقطع إلي جوانح.

2 بصلة كبيرة.

2 مكعبات مرقه الدجاج ماجي.

زيت نباتي.

4 ملاعق كبيرة صويا صوص.

ملح رشة صغيرة.

2 الأرز أبيض. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع بتقطيع صدور الدجاج وقطعها إلي شرائح رفيعة طولية بحجم مناسب ونقوم بوضع بصوص الصويا ووضع الزيت النباتي ونقوم بتقليبها جيداً ونضع الجزر ووضع قليل من الماء حتي تنضج. نقوم بوضع وعاء على النار ووضع الجزر مع الزيت ووضع شرائح الفلفل الحلو ونقوم بتقليبها ووضع الجزر والبصل. نقوم بوضع الفطر ووضع الزيت حتي يستوي ووضع باقي الخضار. نقوم بوضع الدجاج ونضع الزيت النباتي حتي يستوي نقوم بإحضار وعاء ووضع جميع المكونات ورشة من الملح نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها من العلم أن مرقة الدجاج وصوص الصويا فيهم ملح. نقلب المكونات مع بعضها ونقوم بوضع الماء ونترك الخليط على النار حتي يستوي قليل ونقوم بخلط الأرز ونغسله ونقعه بالماء الدافئ لمدة 20 دقيقة ونقوم بوضعه في وعاء مع الزيت النباتي والماء حتي تغمره. نقوم بتركه لمدة 20 دقيقة أو نص ساعة حتي يستوي الأرز وتقديمه ساخنة. مكونات نودلز بالخضار: 100 جرام نودلز صيني.

ربع كوب ملفوف مقطع شرائح رفيعة.

ربع كوب فليفلة حمراء مقطعة إلي شرائح رفيعة.

ربع كوب جزر مقطع عيدان رفيعة.

بصله صغيرة الحجم مقطعة إلي شرائح.

2 ملعقة كبيرة صلصة الصويا.

نص كوب فطر مقطع شرائح.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور.

رشة ملح. طريقة التحضير: نقوم بإحضار مقلاة ونقوم بوضع زيت، نضع الزنجبيل، وشرائح الفليفلة ملونة، وتقليبهم جيداً. نقوم بوضع عيدان الجزر وشرائح الملفوف فوق الفليفلة بعد 5 دقائق من وضعها نقوم بوضع البصل وتركها 5 دقائق أخرى. نقوم بسلق النودلز حسب التعليمات الموجودة على العلبة ونقوم بتصفية الماء جيداً ونضع الفطر وتقليبهم جيداً. نضع النودلز وفوقها صوص الصويا وتقليبه حتي يتشرب النودلز الصويا نقوم بوضع الملح حسب الرغبه. عمر شويل - جدة طريقة عمل الخضار الصيني بالدجاج وصوص الصويا اللذيذ فى المنزل - ثقفني

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