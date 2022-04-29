نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لعمل الأرز المفلفل بالمنزل بكل سهولة بأكثر من طريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لعمل الأرز المفلفل، يعتبر الأرز من الأطباق الأساسية التي تقدم بجانب كثير من الوجبات فهو متعدد الاستخدامات، لذلك تفنن الأمهات في تحضيره حتى يصبح مفلفل وطعمه شهي، ولكن هناك بعض الأمهات عند طهيها الأرز يصبح طري ومتماسك وغير شهي في الطعم، لذا تبحث الأمهات عن أفضل طريقة يتم فيها طهي الأرز مثل المطاعم، حتى ينال إعجاب أولادها، لذا تابعوا هذا المقال وسوف نوضح فيه كيفية تحضير أشهي أطباق أرز لذيذ ومفلفل.

وصفة لعمل الأرز المفلفل بالمنزل بكل سهولة

نحتاج إلى بعض المقادير لتحضير الأرز المفلفل الشهي في الطعم، والذي يمكن تقديمه لأفراد الأسرة بجانب صينية بطاطس باللحمة أو الشوربة الساخنة وغيرها من الأكلات التي يعد طبق الأرز بجانبها أساسي، حيث أن مقادير طهي الأرز غير مكلفة ويمكن تحضيره خلال وقت بسيط، حيث نحتاج إلى المكونات التالية.

مقادير عمل الأرز المفلفل

كوبين من الأرز حسب عدد أفراد الأسرة.

كوبين ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة من السمن.

خطوات تحضير الأرز المفلفل

لتحضير الأرز المفلفل بطريقة صحيحة لابد من إتباع الخطوات التي سوف نوضحها، فهو بسيط في التحضير ولكن يحتاج إلى تركيز أثناء التسوية، حتى لا يتعجن ويصبح غير مميز في الطعم، وإليكم تفاصيل تحضير الأرز.

أولاً نحضر إناء ونضع فيه الزبدة على النار حتى تذوب. نغسل الأرز جيداً بالماء ونضيفه إلى الزبدة. نضع الملح على الأرز ونقلب جميع المكونات. نضيف الماء إلى الأرز ونتركه حتى يتم الغليان. نقوم بتهدئة النار ونترك الأرز لمدة ربع ساعة حتى يتم التسوية.

مكونات عمل الأرز المفلفل بالشعرية

يفضل بعض الأشخاص إضافة الشعرية إلى الأرز حتى يصبح الطعم أفضل، فهي لذيذة في الطعم، ونحتاج إلى المكونات التالية لتحضيره.

كوب من الأرز.

نصف كوب من الشعرية.

ملح.

ماء.

سمنة.

طريقة تحضير الأرز بالشعرية

يعتبر الأرز الأبيض مشابه للأرز بالشعرية ولكن يختلف فقط في إضافة الشعرية إلى الأرز، لذا يتم تحضيره من خلال إتباع الخطوات التالية.