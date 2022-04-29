نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل المسقعة المصرية العادية بدون لحم وباللحم فى المنزل في المقال التالي

المسقعة هي أكلة مصرية وسريعة التحضير وسهلة ومفيدة لأنها فيها حديد ويوجد مسقعة بدون لحمة ويوجد مسقعة باللحمه وتوجد مطاعم كثيرة تقديمها بداخل ساندويتش أو بكمية حسب الرغبة. مكونات عمل المسقعة بالباذنجان: 1 كيلو ونص باذنجان رومي.

2 قرن فلفل حار.

ربع كيلو جرام لحمة مفرومة.

1 كيلو جرام طماطم.

3 حبات بطاطس كبيرة.

2 فص ثوم.

2 ملعقة كبيرة خل.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة بابريكا.

بصل صغيرة. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيداً وقطعها إلي شرائح على شكل أصابع ونقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت ووضعها حتي تسخن ووضع البطاطس. نقوم بإخراجها وإحضار باذنجان وغسله وتقطيع ووضعه في الماء مع الملح لفترة من الوقت ووضعه في الزيت وقليه. نقوم بتقطيع الفلفل إلي شرائح ووضعه في الزيت حتي يقلي ونقوم بهرس الثوم وتقطيعه وتقطيع الطماطم إلي شرائح ونقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع الطماطم وضربها حتي تصبح عصير ونقوم بوضع الثوم ووضعه في الزيت. ويقلب حتي يغير لونه للذهبي وإخرجه ووضع عليه عصير الطماطم واضافه التوابل نقوم بترك الخليط على النار ووضع الباذنجان ووضع شرائح البطاطس، والفلفل، ووضع شرائح البصل حسب الرغبة. نقوم بوضع الخليط في الفرن حتي تستوي المكونات مع بعضها ونقوم بوضعها في أطباق التقديم مع الأرز. مكونات المسقعة بالجبن: 3 حبات باذنجان كبيرة مقطع إلي شرائح.

3 حبات بطاطس مقطعة إلي شرائح.

2 حبات طماطم مقطعة إلي شرائح.

1 علبة جبنة شيدر مطبوخة مبشورة أو موتزاريلا.

نص كيلو جرام لحمة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 بصلة مبشورة.

نص كيلو عصير طماطم.

2 ملعقة صغيرة معجون طماطم.

رشة ملح أو فلفل أسود.

كمية بقسماط.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

زيت للقلي. طريقة التحضير: نقوم بوضع الملح على الباذنجان ونقوم بوضعه في المصفاة حتي نتخلص من الماء نقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت حتي يسخن ووضع البطاطس في الزيت ووضعها حتي تصبح ذهبي ونقوم بإخراجها ووضعها على أوراق حتي وتشرب الزيت. نقوم بتجفيف الباذنجان ونقوم بوضعه في الزيت حتي يقلي ونخرجه ووضعه على ورق ناشف. نقوم بإحضار مقلاة ووضع اللحمة ووضع عليها الزيت، والبصل، ويقلب حتي يذبل حتي يجف اللحم ووضع الملح، والفلفل، وعصير الطماطم وتركها حتي تتكاثف الصلصه. نقوم بإحضار صينية ودهنها بالزبدة ووضع البقسماط، ووضع طبقة من البطاطس، وطبقة من الطماطم، وطبقة من الباذنجان، ووضع اللحمة فوق البطاطس والباذنجان ونقوم برش الجينة المبشورة ونقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 حتي يتغير لونها الي الذهبي. عمر شويل - جدة طريقه عمل المسقعة المصرية العادية بدون لحم وباللحم فى المنزل - ثقفني

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