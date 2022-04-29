غريبة الفستق الحلبي أشهى حلوى عيد الفطر

غريبة الفستق الحلبي ، من أهم عادات ومواريث عيد الفطر المبارك . فدائما ما يشتهر العيد بحلوى أساسية وشهية مثل كحك العيد والبيتيفور والبسكوت والغريبة. العديد من المأكولات الشهية والمميزة التي أعتاد على تناولها الجميع في أولى أيام عيد الفطر المبارك.ومن أشهى الحلوي الغريبة الحلبي التي يشتهر بها أهل مدينة حلب.وتختلف الغريبة الحلبي عن الغريبة المعتادة التي نقوم بعملها لاحتوائها على الفستق الناعم في عجينتها وسنعرض لكم الطريقة والخطوات.

مقادير غريبة الفستق الحلبي

نحتاج إلى عمل بعض المقادير والخطوات الأساسية من أجل عمل غريبة الفستق الحلبي. والمختلفة قليلا عن الغريبة المعتادة التي نقوم بعملها أو بشرائها من الخارج. ويشتهر بذلك النوع من الغريبة أهل سوريا لاشتهارهم بالفستق.وإليكم المقادير الكاملة لعمل الغريبة والحصول على كمية متوسطة منها بمقدار صاج ونصف.

كوب إلا ربع من السمن المذاب

ربع كوب من زيت الذرة

كوب من سكر بودرة ناعم

كوبان ونصف من الدقيق

نصف كوب من الفستق الحلبي الناعم

فستق حلبي صحيح للتزيين

طريقة عمل غريبة الفستق الحبي