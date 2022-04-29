طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحم الضاني فى المنزل بكل سهولة

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مقلوبة الباذنجان من أشهر الأكلات فى الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية وفلسطين ويتم عملها بشكل كبير الان فى مصر لذلك قدمنا لكم اليوم طريقة عمل المقلوبة باللحم الضانى والباذنجان. مكونات مقلوبة الباذنجان باللحم الضاني: 1 كيلو اللحم الضاني.

6 ملاعق كبيرة زبدة.

نص كيلو باذنجان.

2 ملعقة كبيرة ملح.

4 أعواد زعتر طازج مفروم.

2 حبة بصل مفروم.

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون.

3 أكواب أرز بسمتي.

3 أكواب مرق اللحم. للتزيين: ربع كوب اللوز والصنوبر المحمص.

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع اللحمة ونسلقها على النار بالطريقة المعتادة حتي يلين وتستوي اللحمه. نقوم بتقطيع الباذنجان وتقطيعه إلي قطع متوسطة واللحم ونقليه بالزيت الغزير حتي تستوي ونقوم بوضع البصل وتقليبه في الزبدة حتي يغير لونه إلى الذهبي ونضيف الملح، والفلفل الأسود، والزعتر وتقليبه جيداً. نقوم بغسل الأرز وتصفيه جيداً من الماء ونقوم بإحضار وعاء ووضع الزبدة ووضع الأرز وتقليبه لمدة 5 دقائق ونقوم وضع الملح، ومرقة اللحم على نار عالية حتي يغلي ونقوم بإخفاض النار حتي يستوي الأرز. نقوم بوضع المكسرات في صينية ووضع فوقها قطع اللحم إلي قطع متوسطة الحجم ووضع الباذنجان. نقوم بوضع الأرز المستوي فوق المكونات الضغط فوق المكونات حتي نرصها وتتماسك المكونات نقلب الصينية أو طبق التقديم وتزينه بالبقدونس المفروم، ونقدم ساخنة وبجانبه طبق السلطة أو البن الرائب. مكونات فخد لحم الضاني مشوي بالفرن: فخد لحم ضاني يزن 3 كيلو.

2 كوب لبن رائي.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة كبيرة زعتر جاف.

1 ملعقة كبيرة سكر بني.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

نص ملعقة صغيرة جوز طيب مبشور.

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور.

1 ملعقة كبيرة زبدة الذائبة. للشوي: 2 حبة جزر مقطع إلي شرائح.

2 عود كرات مقطع إلي شرائح.

2 حبة بصل مقطع إلي شرائح.

5 حبات فصوص ثوم مقطع إلي شرائح.

2 حبة الليمون مقطع إلي شرائح.

1 ملعقة كبيرة زعتر الجاف.

1 ملعقة كبيرة الروز ماري أو إكليل الجبل الجاف.

1كوب ماء. طريقة التحضير: نقوم بعمل تجويف صغير في اللحم الفخد بوسطة السكين مدببة. نقوم بإحضار وعاء ووضع مقادير التتبيل من التوابل واللبن ودهنها بالزبدة ودهن الفخد بها جيداً مع جميع المكونات من جميع الإتجاهات حتي تتغلغل دخل اللحم. نقوم بتغليف الفخدة باكياس البلاستيك وتركها ليلة كاملة بالثلاجة حتي تشرب الفخدة البهارات نقوم بإحضار ورق ونقوم بإخراج الفخدة من الصينية ووضع الخضروات بالزعتر، والروز ماري، وورق الغار ولفه بالنايلون. نقوم بوضع مقدار من الماء حول الخضروات ونغلفها مرة أخرى حتي يتم غليفها جيداً. نقوم بخرم ورق النايلون بالسكين ونقوم بوضع الفخذة وحولها البصل، والثوم. نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 3 ساعات حتي تستوي والحرص على مراقبتها. نقوم بإحضار طبق التقديم ووضع الفخذة عليه وتقديمها مع الخضروات المشوية والبطاطا بجانبها الأرز. عمر شويل - جدة طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحم الضاني فى المنزل بكل سهولة - ثقفني

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