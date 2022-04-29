ملعقتي السحرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك كفتة الحاتي بكل أسرارها

معظم الأسر تخرج لتناول وجبة الغذاء وتناول الكفتة المشوية، لأنها تتميز برائحة رائعة ومميزة ويعشق تناولها الجميع، بالإضافة إلى أنها مفيدة جدا للجسم الإنسان، ونظرا لارتفاع جميع الأسعار والمبالغ الباهظة التي يدفعها رب الأسرة في مثل هذه الوجبة، قررت معظم النساء بتحضير هذه الوجبة في البيت، ولكنها تريد أن تعرف أسرار وتكات الحاتي الخاصة به، نحن سوف نقدم لكم طريقة كفتة الحاتي المشويه بكل أسرارها وتكتلاتها التي لا يعرفها الكثير منا، لكي نوفر لكم الوقت والمال الكثير، كل ما يجب عليك فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات عمل كفتة الحاتي المشويه

تلبية لرغبة الكثير من الأمهات التي تريد تحضير جميع الوصفات الجاهزة في البيت بكل سهولة، ومعظم الأطفال يطلبون البرجر باستمرار، ونحن سوف نقدم لكم مكونات البرجر الشهير:

كيلو من اللحمة الصغير.

ربع كيلو من البصل المبشور الناعم جيدا.

ملعقة من الزبدة السائحة البلدي.

ربع كيلو من الطماطم.

ثلاث ملاعق من البقسماط الناعم.

ربع ملعقة من الملح.

القليل من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.

ورق ألمونيوم.

قطعة فحم كبيرة.

ملعقة من الزيت.

طريقة تحضير الكفتة فى البيت بكل سهولة

هناك ملحوظة يجب أن تعرفه وهي، أنك تستطيعين تحضير كمية كبيرة من الكفتة ووضعها في الفريزر، ويتم إخراجها في الظروف السريعة والصعبة التي لا يكون لديك وقت لتحضير أي نوع آخر، ومعظم الأمهات تقوم بعمل نفس الفكرة في شهر رمضان الكريم، ونحن سوف نقدم لكم طريقة التحضير ويجب اتباعها: