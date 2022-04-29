اشرقي في العيد.. ماسك الكولاجين الطبيعي للبشرة لوجه صافي وخدود ممتلئة وموردة بدون تجاعيد أو خطوط

دائمًا ما يتم البحث عن حلول لمشكلة التجاعيد التي تظهر بسبب نقص معدلات الكولاجين بالبشرة، فالأطباء ينصحون باستخدام طرق طبيعية في حل هذه المشكلة، لأن الطرق الكيميائية تؤثر بالسلب على البشرة، وبناء على ذلك سنقوم بتسليط الضوء على أكثر من طريقة إعداد ماسك الكولاجين الطبيعي بالمنزل.

ماسك الكولاجين الطبيعي

إليكم أكثر ماسكات الكولاجين الطبيعي فاعلية ونجاحًا مع فئة كبيرة من الناس بهذا الشكل الآتي:

كولاجين طبيعي لنفخ الخدود

المكونات

حبة واحدة من الكيوي.

حبة واحدة من الأفوكادو.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم في البداية بتقطيع الكيوي والأفوكادو إلى قطعة صغيرة، ومن بعدها نقوم بهرسهما بشكل جيد بواسطة استعمال شوكة.

وبعد أن حصلنا على خليط متجانس، فهنا نقوم بوضع الخليط على البشرة ويتم التدليك برفق وبشكل دائري.

ويتم ترك الخليط على البشرة لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة.

وبعد أن قيامنا بغسل البشرة بالماء الفاتر، فيجب أن نقوم بوضع كريم ترطيب على البشرة بعد استخدام تلك الوصفة.

ثم نقوم بالمواظبة على استخدام هذا الماسك 3 مرات على مدار الأسبوع.

ماسك لبان الدكر

المكونات

كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم في البداية بوضع لبان الدكر داخل كوب الماء لفترة تقدر بحوالي 24 ساعة، حتى يتم نقع اللبان الدكر بشكل جيد.

ثم نقوم بتصفية لبان الدكر من الماء، وذلك بهدف الحصول على الماء المصفى منه.

وبعدها نقوم بوضع ماء لبان الدكر داخل زجاجة نظيفة، وبعد ذلك نحفظه بشكل جيد داخل الثلاجة.

ومن بعد ذلك نقوم بوضع قطنة داخل ماء لبان الدكر، ويتم تدليك البشرة بالقطنة جيدًا.

ويتم ترك الخليط على البشرة حتى يجف تمامًا، ومن بعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر.

ويفضل استخدام كريم ترطيب بعد استخدام تلك الوصفة، ومن الأفضل تكرار بصورة يومية على مدار الأسبوع.

وفي الختام نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تخص طرق تحضير ماسك الكولاجين الطبيعي بالمنزل، فأصبح بإمكاننا علاج مشكلة التجاعيد التي تظهر بالبشرة بشكل بسيطة وبمكونات آمنة الاستخدام على البشرة، وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب ممن جربوا تلك الوصفات.