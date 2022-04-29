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فرد الشعر بالنشا، تبحث العديد من السيدات عن طرق طبيغية لتغذية وترطيب وفرد الشعر والإبتعاد عن المواد الكيميائية التي لها أضرار عديدة على الشعر أو الصحة عامة بالإضافة إلى التكلفة الباهظة لها، واليوم جلبنا لكي وصفة سحرية لفرد الشعر وتنعيمه وتعمل في نفس الوقت على تغذية الشعر وإعطائه لمعة جميلة جدا. مكونات وصفة فرد الشعر بإستخدام النشا: 3 ملاعق كبيرة من بذور الكتان.

كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة وصفة فرد الشعر بإستخدام النشا: نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه بذور الكتان والماء ونرفعهم على النار.

ثم عند الغليان نقوم بخفض نار البوتاجاز ونتركها تغلي حتى يتكون لدينا خليط ثقيل يشبه الجل.

نقوم برفع الخليط من النار ونقوم بتصفيته ونتركه ليبرد قليلا.

في طبق صغير نضع ملعقة كبيرة من النشا ونضيف إليها ملعقة كبيرة من الماء المغلي ونقوم بتقليبها جيدا.

ثم نضيف النشا على جل بذور الكتان ونقلبهم جيدا ثم نترك الخليط جانبا حتى ييرد تماما.

بعدها يتم غسيل الشعر جيدا بالماء الساخن والشامبو جيدا.

نقوم بوضع الوصفة على خصل الشعر من الأعلى إلى الأسفل.

نعمل بلف الشعر وتغطيته ونترك الوصفة على الشعر لمدة ثلاث ساعات.

ثم يتم غسل الشعر بالماء الساخن جيدا وسوف تحصلين على شعر ناعم ومفرود كالحرير. طريقة أخرى لفرد الشعر بإستخدام النشا وزيت جوز الهند: يعد مكونات وصفة فرد الشعر بالنشا و زيت جوز الهند سهلة وبسيطة وتتمثل كالتالي: 3 ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة تحضير وصفة فرد الشعر بالنشا وزيت جوز الهند: في إناء نضع النشا والماء ونقلبهم جيدا ثم نرفعهم على النار مع الإستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام ثقيل.

نرفع النشا من النار ونقوم بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا وملعقة من زيت جوز الهند ونقلب الخليط جيدا.

يتم غسيل الشعر جيدا بالشامبو لنزع أي دهون وزيوت عالقة به.

نضع الوصفة على الشعر ونقوم بلفه جيدا بغطاء بلاستيكي لمدة أربع ساعات.

نقوم بغسيل الشعر جيدا بالماء الساخن وستحصلين على شعر مفرود وناعم.

تكرر الوصفة مرة شهريا للحصول على أعلى فائدة منها. عمر شويل - جدة غيري من نفسك وافردي شعرك بديل البروتين بالنشا - ثقفني

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