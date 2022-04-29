مدة بقاء صبغة غارنييه على الشعر وكيفية الاحتفاظ بالصبغة لفترة أطول

مدة بقاء صبغة غارنييه على الشعر، يعد ضمن العديد من الأسئلة التي تتردد في أذهان السيدات أو على ألسنتهن حول صبغات الشعر بكافة أنواعها، كم المدة التي تبقى فيها الصبغة على الشعر، وإلي أي مدى يظل تأثير لون الصبغة على الشعر، وكيف نجعلها تبقي على الشعر لفترة أطول، بناءً على عدة عوامل يجب مراعاتها، وآخري يجب تجنبها.

كم مدة بقاء صبغة غارنييه على الشعر

تعتمد مدة بقاء الصبغة على الشعر لفترة طويلة على عدة عوامل من أهمها:

نوع الصبغة المستخدمة للشعر، وطرق العناية بالشعر بعد وضع الصبغة عليه، كذلك يجب عليك اتباع التعليمات اللازمة عند عملية صبغ الشعر، حيث أنه في حالة استخدام صبغة الشعر الدائمة، فإن الصبغة تدوم لفترة أطول من صبغات الشعر المؤقتة.، بالإضافة إلى أن بقاء الصبغة لفترة أطول تجعل بصيلات الشعر تحتفظ بلون الصبغة وتظل محتفظة بحيويتها ولونها لمدة لا تقل عن 6 أو 8 أسابيع.

أما بالنسبة لمدة بقاء صبغة غارنييه على الشعر فهي تبقى لفترة أطول تتراوح ما بين ثماني أو عشر أسابيع

يظل خلالها الشعر محتفظا بحيويته كأنه تم صباغته بها في الوقت نفسه.

كيفية الاحتفاظ باللون لفترة أطول

كما سنوضح لكي كيف يمكنك الاحتفاظ باللون لفترة أطول، من خلال اتباع عدة عوامل على رأسها:

ضرورة استخدام نوع الشامبو أو البلسم المناسب لنوع شعرك.

كما ينبغي عليك عدم تعريض الشعر للحرارة العالية مثل استخدام مكواة فرد الشعر.

مدة بقاء صبغة غارنييه على الشعر عند استخدامها يمكن ان تختلف على حسب درجة اللون المستخدم.

ويمكن معرفة الوقت المناسب لكل نوع وفقا للإرشادات التي تأتي معها.

مكونات صبغة غارنييه

تحتوى علبة صبغة غارنييه، على المحتويات التالية وهي:

مظهر اللون، وأنبوب صبغة كريم لتلوين الشعر، قفازات، وبلسم للعناية بالشعر بعد الصبغة. كما يوجد معها ورقة تحتوي على التعليمات، وطريقة الاستخدام، لابد من قراءتها جيدا. قومي باختيار لون الصبغة المناسبة للون بشرتك. بعد ذلك احضري طبق مخصص لها فقط، لا يستخدم للطعام، أو أي شيء آخر. ثم قومي باتباع التعليمات الموجودة بداخل العبوة.

ملاحظات هامة عن الصبغة