فوائد الترمس الصحية للجسم والطريقة الصحيحة لإعداده بكل سهولة لأروع تسالي العيد

فوائد الترمس الصحية للجسم ، يعد الترمس نوع من أنواع البقوليات الغنية بالفيتامينات والبروتينات، وهو من أطباق التسالي الشهية الذي يشتهر بالعديد من الفوائد الصحية للجسم، ولكنه كغيره من أنواع المأكولات يجب تناوله بصورة طبيعية معتدلة وتجنب الإفراط في تناوله لأنه يسبب أضرار عديدة وأهمها زيادة الجسم، ويعد الترمس من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تحضره ربات البيوت في المنزل لتقديمه في الاحتفالات الصباحية والمعايدات بين الأهل والأقارب وأفراد الأسرة، وأيضًا للسهرات المسائية المميزة، وهو يتميز باحتوائه على نسبة عالية من الألياف المفيدة التي لها دور إيجابي في زيادة امتصاص الجلوكوز بالدم مما يساعد على تقليل نسبة السكر، ويقلل أيضًا من نسبة الكوليسترول، وغيره من الفوائد التي تجعله من الوجبات المفيدة التي لا غنى عنها.

فوائد الترمس الصحية للجسم

يتميز الترمس باحتوائه على الكثير من المواد الفعالة التي لها دور إيجابي في الحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الكثير من الأمراض، حيث أنه يساعد في التخلص من ديدان الامعاء والتي تعمل على تحسين عملية الهضم، كما أنه يساعد في فتح الشهية بشكل جيد ويقوي الجسم، ويرجع ذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم والفسفور، ونظرًا لأنه يقي من مشكلات الجهاز الهضمي فأنه يساعد في علاج الامساك، وليس هذا فقط بل أنه يساعد في إدرار البول والتخلص من الأملاح الزائدة ويساعد في الحفاظ على صحة الأعصاب والقلب، ويقي من الإصابة بالأمراض الجلدية وأهمها الاكزيما.

مكونات عمل الترمس

ويمكن تحضير الترمس لأروع التسالي في سهرة عيد الفطر المبارك عن طريق إحضار المكونات التالية :

نصف لتر من الماء الدافئ قليلًا.

نصف كيلو من الترمس.

2 معلقة من الملح.

خطوات تحضير الترمس