طريقة عمل صوصات نكهة الفواكه اللذيذة والمميزة لتزيين الكيك والأيسكريم والحلويات

صوصات نكهة الفواكه ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها تضيف للكيك والحلويات المختلفة المذيذ من المذاق الغني واللذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صوصات نكهة الفواكه.

طريقة عمل صوص الفراولة

المكونات

ربع كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الجيلاتين.

نصف كوب معياري من شربات الفراولة المركز.

طريقة التحضير

نقوم بخلط ملعقة الجيلاتين الصغيرة مع ربع كوب الماء ونتركهم جانبا.

ثم نقوم بوضع شربات الفراولة المركز في إناء على نار بدرجة حرارة متوسطة حتي يغلي.

وبعدما يبدأ في الغليان نقوم بإضافة الجيلاتين الذي خلطناه مع الماء إلي الشربات ونرفع درجة الحرارة.

وبعدما يبدأ الصوص في الفوران نقوم بغلق النار ثم نقوم بتصفية الصوص من أي شوائب ونحتفظ به في برطمان.

ثم يكون صوص الفراولة بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص التوت

المكونات

كوب من التوت.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات في طاسة على البارد.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الطاسة على النار لمدة عشر دقايق مع التقليب المستمر.

وبعد ذلك نقوم برفع الخليط من على النار ويمكننا خلطه بالهاند بلندر حتي نحصل علي خليط ناعم أو يمكننا تناوله كما هو.

ثم يكون صوص التوت بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص البرتقال

المكونات