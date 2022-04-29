بملعقة نشا إزالة الشعر الزائد نهائياً من الجذور بدون ألم

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عمر شويل - جدة بملعقة نشا إزالة الشعر الزائد، تعاني الكثير من السيدات من الشعر الزائد في الجسم وتبحث عن حلول لتقليل نمو الشعر في الجسم،وتبحث عن وصفات طبيعية تساعدهم في إزالة الشعر الزائد نهائياً، فهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد في إزالة الشعر بدون ألم، ومن أكثر المواد الطبيعية الفعالة النشا فهو يساعد في إزالة الشعر من الجذور.

بملعقة نشا إزالة الشعر الزائد نهائياً

يمكنك إزالة الشعر في المنزل بأقل التكاليف فيمكنك استخدام النشا الفعال في إزالة الشعر ويعمل على تفتيح المناطق الداكنة.

المكونات

نصف ملعقة من الفازلين.

ملعقه من النشا.

نصف ملعقه من الكركم.

بملعقة من الحمص المطحون.

طريقة التحضير

عليك إحضار وعاء وضعي الفازلين ثم أضيفي النشا وتخاطب المكونات جيداً، ثم عليك إضافة الكركم والحمص المطحون وعليك تقليب المكونات جيداً حتي تتجانس وتحصلين على عجينة، قومي بتوزيع العجينة على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها، قومي بنزع العجينة بعكس اتجاة نمو الشعر وستجدين الشعر يتم نزعة بسهولة، ثم قومي بغسل المنطقة جيداً بالماء الفاتر، يمكنك استخدام هذه الوصفة باستمرار لتساعد في تقليل نمو الشعر بالجسم كما تساعد في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم.

معجزة النشا للإزالة الشعر الزائد نهائياً

المكونات

ملعقة من النشا.

بياض بيضة.

طريقة التحضير

كل ما عليك خلط المكونات النشا مع البيض جيداً، حتي تتجانس المكونات وتكون عجينة، قومي بغسل المنطقة التي يوجد بها الشعر جيداً ثم قومي بتجفيفها، قومي بتوزيع العجينة انتظري العجينة حتي تجف تماماً، قومي بفرك العجينة وستجدين الشعر يتساقط بسهولة فهذه الوصفة فعالة للإزالة الشعر وتفتيح البقع بالجسم.

وصفات طبيعية للإزالة الشعر الزائد نهائياً من الجذور

المكونات

ملعقة من اللبن المجفف.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير

عليك خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض حتي تتجانس وتحصلين على خليط كريمي، بعد الانتهاء من إزالة الشعر وغسل المنطقة وتجفيفها، عليك فرد الخليط الكريمي وتركة لمدة دقائق حتي يجف بشكل تام، ثم قومي بغسل المنطقة جيداً وترطيبها بمرطب طبيعي.