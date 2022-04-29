نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاجن تورلي خضار مشكل سادة بدون لحم في المقال التالي

وصفة من وصفات الأكل الصحي وهي طريقة عمل طاجن تورلي خضار مشكل سادة، بدون إضافة أي نوع من أنواع اللحوم الحمراء أو البيضاء، والتي يبحث عنها الكثيرون، لعمل اكل صحي ولذيذ، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم، كما سنوضح لكم بعض الاضافات الخاصة بالكثير من المطاعم المشهورة والتي ستصنع فارق كبير في النكهة والطعم، ويمكن اضافتها أو الاستغناء عنها حسب الرغبة. طريقة عمل طاجن تورلي خضار مشكل عدد 2 حبة جزر، مقطع مكعبات.

عدد 6 ثمرات متوسطة الحجم من الكوسة، مقطعة حلقات مقاس سم واحد.

مقدار كوب من ثمار البسلة الخضراء.

عدد 2 ثمرة بطاطس، مقطعة مكعبات.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

عدد 3 ثمرات من الطماطم المقطعة جوانح.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي

ملعقة صغيرة من الثوم.

كوب مرقة ساخن.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

شرائح فلفل ألوان.

ثمرة طماطم مقطعة شرائح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاثة شرائح صغيره من الدهن.

نصف كوب من معجون الطماطم. طريقة تحضير طاجن التورلي نقوم بتجهيز الخضار وتنظيفه وغسله جيدا، وخاصة البطاطس، حتى تتخلص من النشا، التي تنتج منها بعد تقطيعها. ثم نضع القدر على النار ونضع به ملعقة كبيرة من السمن البلدي، حتى تذوب وتقدح، نضع بها البصل، ونقليه حتى يذبل قليلا. ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الثوم المفروم، ونضع معهم الكوسا والجزر والبصل ونقبلهم معا جيدا لمدة عشر دقائق. ومن ثم نقوم بإضافة مكعبات البطاطس وتقبلهم لمدة عشر دقائق أخرى. بعد ذلك نضيف شرائح الطماطم، ونضيف لهم نصف كوب من معجون الطماطم، ونصف كوب من المرقة. نضع البهارات المكونة من الملح والفلفل الاسود والكمون والشطة، ونخلطهم معا جيدا. سنلاحظ أن الخضار قد دخل مرحلة النضج، نقوم بإضافة شرائح الدهن إليهم ونغلق القدر بإحكام، ويمكن الاستغناء عن تلك الخطوة، لمرضي القلب والسمنة. نترك القدر على نار هادئة تماما، حتى ينضج، ويتسبب كمية السوائل المتواجدة بالقدر. ومن ثم نحضر قوالب الفخار، ونضع بها الخضار المشكل. ثم نزينها بشرائح الطماطم والفلفل الالوان، وندخلها الفرن لمدة ربع ساعة، حتى تأخذ، وجه الطواجن المعروف، ويقدم ساخنا مع الأرز الأبيض. عمر شويل - جدة طاجن تورلي خضار مشكل سادة بدون لحم - ثقفني

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