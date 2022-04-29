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عمل البيتيفور اللذيذ الهش في المنزل كالجاهز بالمحلات، فإن البيتيفور يعتبر من ألذ الحلويات في حلويات العيد، فهناك الكثير من يعشق تناول البيتيفور من حلويات العيد، فإن حلويات العيد تكون كالتالي حلوي البسكوت المقرمش، وكحك العيد والغريبة، فإن حلويات العيد تكون من ألذ الحلويات التي نتناولها مع كوب حليب ساخن، كما أن هناك حلوي أخري من حلويات العيد يتميز به أهل الصعيد في مصر وهو عمل الفايش الصعيدي أو السريع، فسوف نوضح من خلال المقال علي موقع ثقفني طريقة عمل البيتيفور اللذيذ الهش، فإن البيتيفور يتم تزينه بالعديد من الطرق المختلفة. مقادير تحضير حلوي البيتيفور بالمنزل إحضار مقدار نصف كوب من الزيت.

ونأخذ من الزبدة مقدار كوب.

نعد خمس ملاعق كبيرة من كلا من السكر والنشا.

تجهيز بيضة واحدة كبيرة.

نأخذ من البيكنج بودر مقدار ملعقة واحدة كبيرة.

نحضر مقدار كوب من الدقيق الأبيض الممتاز.

رشة ملح وكيس من الفانيليا.

إحضار شكولاته سادة وشكولاته الفارماسية ومربي للتزيين. خطوات عمل البيتيفور اللذيذ الهش نحضر وعاء كبير للاستخدام في العجن. نسكب في الوعاء كلا من الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ثم نقلبهم جيدا مع بعض. نجهز وعاء أخر نضع فيه كلا من الزيت والزبدة والسكر نضربهم جيدا بالمضرب حتي يتكون قوام كريمي، ثم نضيف كلا من صفار البيضة والفانيليا مع الاستمرار في الضرب. نقوم بكب خليط الدقيق بالتدريج علي مكونات الطبق مع الاستمرار بالتقليب حتي تنتهي الكمية وتصبع عجينة متجانسة. نترك العجينة ترتاح لمدة 15 إلي 30 دقيقة أما في درجة الحرارة المرتفعة توضع في الثلاجة. ثم نحضر قمع حلواني أو ماكينة البيتيفور المتوفر ونشكل العجين حسب الرغبة. في حالة عدم توفر القمع أو الماكينة نقوم بفرد العجين بالنشابة مع استخدام أشكال البيتيفور المناسبة حسب رغبة المواطن. نتركها ترتاح لعدة دقائق حتي نشعل الفرن ونسخنه. ندخل العجين المشكل في الفرن حتي يصبح اللون ذهبي. نحضر الشكولاته ثم إذابتها علي بخار الماء. نقوم بلصق كل قطعتين معا بالمربي أو الشكولاته ثم غمس طرف البيتيفور في الشكولاته. ثم وضعها في المكسرات أو الشكولاته الفارماسية. عمر شويل - جدة عمل البيتيفور اللذيذ الهش في المنزل كالجاهز - ثقفني

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