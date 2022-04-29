سر نجاح غريبة العيد الناعمة وكيفية تسويتها

سر نجاح غريبة العيد الناعمة تعتبر الغريبة من الحلويات المشهورة والمتعارف عليها والتي تعتبر حلوى أساسية في تواجدها في عيد الفطر المبارك بجانب الحلويات الأخري مثل الكحك والبسكويت والبيتي فور، فهي من الحلويات الناعمة التي يفضلها ويحبها الجميع وخاصا الأطفال، لذلك لأنها تتميز بمذاقها الذيذ الذي يذوب في الفم، حيث يمكن اعدادها بالمنزل وذلك لضمان النظافة والجودة وأيضا افضل من شرائها من محلات الحلوى، حيث أنها من الوصفات السهلة البسيطة وذلك باتباع الخطوات وتنفيذها وتطبيقها بمنتهى الدقة حتى تحصلي على غريبة ناعمة وهشه بطعم شهى ومذاق مميز، حيث أن سر نجاح صنع الغريبة هو إضافة بياض البيضة وهذا سر نجاح تحضيرها الذي لايعرفة الكثير، ولكن من خلال اتباع الخطوات البسيطة مع هذا السر ستحصلين على غريبة كما تريدينها بالضبط بطعم ومذاق حلوى المحلات كما يمكن التعرف على خطوات عمل البيتي فور في المنزل وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن سر نجاح غريبة العيد الناعمة.

سر نجاح غريبة العيد الناعمة

المقادير

2 كوب كبير دقيق أبيض.

1 كوب كبير سمن أو زبد لين.

1 بياض بيضة كبيرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب كبير سكر بودرة.

للتزيين

زبيب.

حبات فستق حلبي مقشر.

أنصاف لوز مقشر.

حبات صنوبر.

بندق مقشر.

طريقة تحضير الغريبة الناعمة

القيام باحضار بوله عميقة كبيرة ونضع فيها السمن والسكر البودرة ويتم خفقهما جيدا بالمضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق إلى أن يختلط الخليط ويصبح لونه أصفر فاتح. يتم إضافة بياض بيضة واحدة إلى البوله ونستمر بالضرب حتى يختفي بياض البيض تماما. القيام باضافة الدقيق بعد نخلة والملح ونستمر في الضرب لمدة دقيقتين حتى نحصل على عجينة لينة وطرية. يتم ترك العجينة لترتاح لمدة ساعة لكى تعطى نتيجة ممتازة. القيام بتشكيل العجين على شكل كرات ونضع في منتصف كل كرة أي نوع من أنواع المكسرات على حسب الرغبة. ثم نرص كرات العجين على صينية مع ترك مسافة بين كل كرة واخرى.

كيفية تسوية الغريبة الناعمة