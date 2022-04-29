طريقة عمل المنسف باللحم الضانى والجميد واللبن الرائب فى المنزل

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المنسف باللحم الضانى هو أحد الأكلات العربية التى اشتهرت فى دول الخليج العربي كله، كما أنه يعتبر من أفضل الوجبات الشهية جدا والغنية بالبروتينات المهمة لجسم الانسان لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل المنسف باللحم الضانى فى المنزل. مكونات منسف بلحم الضاني: ٣٠٠ جرام جميد القاسي.

4 كيلو لحم ضاني.

1 كيلو اللبن الرائب.

نصف كوب مكسرات مشكل مقلية.

ضمة بقدونس طازج مفرومة فرم ناعماً.

5 أرغفة خبز شراك.

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي حسب الرغبة.

1 كيلو أرز قصير الحبة الناضج. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء وقسم الجميد إلي قطع صغيرة ونضع الماء ونتركه لمدة 3 ساعات. نقوم بسلق اللحم في وعاء مع بصلة صغيرة وإزالة الرغوة الناتجة من سلق اللحم بماء دافي ونقوم بإحضار وعاء ووضع اللحمة بها ونضع فوقها الجميد واللبن وكمية من الماء. نقوم بترك الوعاء على النار حتي تغلي حتي تستوي ونحرص على أن نغطي الوعاء نقوم بوضع خبز الشراك في طبق التقديم ونضع عليها السمن ووضع كمية من اللبن والجميد في وعاء اللحم حتي يصبح الخبز طري. نقوم بوضع الأرز فوق الخيز ورفع قطع اللحم في وعاء مع اللبن ونضع الأرز فوقه وتخزينه بالمكسرات والبقدونس ونقوم بوضع اللبن في الوعاء زجاجي ونقدمه. مكونات اللحم: 3 أكواب ماء ساخن.

كوب صغير من الخل.

نص كوب عصير الليمون.

6 فصوص ثوم مهروس.

1 ملعقة كبيرة إكليل الحبل مفروم.

2 ملعقة كبيرة خردل.

2 ملعقة كبيرة شطة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة كبيرة زعتر البري.

1 كيلو شرائح اللحم العجن السميكة.

2 ملعقة كبيرة سمن.

نص ملعقة صغيرة كمون.

1 ملعقة كبيرة دقيق. طريقة التحضير: نقوم بإحضار اللحم وعمل ثقوب فيها ونضع فيها الثوم المهروس ونقوم بوضع الليمون والخل عليها. ونقوم بإحضار وعاء وخلط الزبدة بالبهارات ونقوم بدهن شرائح اللحم وندخلها إلي الثلاجة لمدة 2 ساعة حتي تتشرب اللحم النكهات. نقوم بإحضار صينية ودهنها بالسمن ونقوم بوضع اللحم وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 5 دقائق ونقلبها على الجانب الآخر لمدة 5 دقائق. نقوم بوضع الماء الساخن ونغطي الصينية بورق النايلون وضعها في الفرن لمدة 1 ساعة حتي يستوي اللحم جيداً. نقوم بتصفيته الماء الزائد عن اللحم ونقوم بوضعه في المقلاة ونقوم بوضع الدقيق ونقوم بخلطة جيداً حتي يصبح صوص متماسك. نقوم بإحضار طبق التقديم ووضع اللحم فوقها الصوص ونقدم مع الأرز الأبيض. عمر شويل - جدة طريقة عمل المنسف باللحم الضانى والجميد واللبن الرائب فى المنزل - ثقفني

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