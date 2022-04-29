طريقة مُميزة لعمل كيكة بوسطن اللذيذة بطعم وقوام رائعيّن، نقدم لكم من خلال موضوعنا اليوم وصفة البوسطن كيك التي تُعد واحدة من ألذ وأسهل الحلويات التي يمكنك تحضيرها. البوسطن هي عبارة عن كيك طبقات مكون من طبقة كيك فانيليا خفيف ثم طبقة كاسترد كريمية وبعدها طبقة جناش شوكولاتة، كيكة بوسطن سوف تصبح واحدة من الكيكات المفضلة لديكم وخصوصاً أنها بدون تعقيدات أو مكونات غريبة، بأسهل المكونات حضري بوسطن كيك بطعم لا يقاوم.

طريقة مُميزة لعمل كيكة بوسطن

مقادير طبقة الكيك:

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف سكر بمقدار 300 جرام.

كوب إلا ربع حليب.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

كوب ونصف دقيق بمقدار 188 جرام.

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة زيت.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مقادير طبقة البيستري كريم:

2 كوب حليب.

ملعقة كبيرة فانيليا.

ربع كوب نشا.

نصف كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

4 صفار بيض.

مقادير جناش الشوكولاتة:

250 جرام شوكولاتة قطع.

نصف كوب كريمة خفق أو قشطة.

نقوم بتحضير كيك الفانيليا بإضافة البيكنج بودر إلى الدقيق ونضف الزبدة والزيت إلى الحليب، ثم نقوم بتدفئة خليط الحليب والزبدة والزيت في الميكرويف أو على نار هادئة، ثم في وعاء مناسب نضف السكر والبيض مع إضافة الفانيليا وبعد ذلك نقوم بالخفق بإستخدام المضرب الكهربائي حتى تندمج المكونات ويصبح الخليط فاتح اللون، وبعد ذلك نضف خليط الحليب مع الزبدة والزيت بالتدريج مع إضافة الدقيق أيضاً بالتدريج مع رشة ملح ونخفق حتى نحصل على خليط كيك سائل نوعاً ما، ثم نأخذ قالب بايركس مقاس كبير ونسكب خليط الكيك فيه ثم ندخل القالب فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية، لمدة 20-22 دقيقة أو حتى يأخذ الكيك لون ذهبي وتتم تسويته بنجاح، ثم نترك الكيك جانباً حتى يبرد ويمكنك إزالة سطح الكيك لترك مساحة لطبقة الكاسترد والجناش.

البوسطن كيك بخطوات بسيطة

في إناء نضف الحليب والنشا مع إضافة السكر وصفار البيض ثم نمزج جيداً على البارد وبعد ذلك نرفعها على النار، مع التحريك المستمر حتى يغلي ويثقل الخليط وبعد ذلك نضف الفانيليا والزبدة ونخلط قليلاً حتى تذوب الزبدة، وبعد ذلك نسكب هذا الخليط على الكيك ونوزعه بشكل متساوي ثم ندخله الثلاجة حتى يتماسك بشكل جيد، وبعدها نحضر الجناش بإضافة كريمة الخفق إلى قطع الشوكولاتة ونضعهم في الميكرويف قليلاً ثم نخرجهم ونبدأ بالتحريك بلطف، حتى نحصل على جناش شوكولاتة ثم نسكب هذا الجناش على طبقة الكاسترد بعد أن تماسكت، ثم ندخله مرة أخرى للثلاجة حتى تتماسك طبقة الجناش وبعدها تصبح جاهزة للتقديم بطعم في منتهى الروعة واللذاذة.