طريقة عمل كعب الغزال بالملبن والعجوة المفرومة بمناسبة العيد

كعب الغزال يصلح كوجبة أفطار مع كوب الشاي أو اللبن في صباح أول يوم العيد أو تقديمه بجانب حلويات العيد الأخرى هذا نوع من الحلويات أما بالعجوة أو الملبن من خلال هذا المقال نتعرف على كلتا الطريقتين ونقوم بتحضيرهم بكل سهولة كعب الغزال من الحلويات الشعبية التي تجدها منتشره بصورة كبيرة في المحلات أو المخابز والمنازل المصرية حيث يعشق المصريون تناول هذه المعجنات خصوصا في اوقات الصباح أو في الرحلات و بسطحيها الأولاد إلى المدارس أو كوجبة عشاء خفيفة بجانب مشروبات اخرى الآن هيا بنا نتعرف على مكونات وطريقة تحضير كعب الغزال بحشوة العجوة والملبن في المنزل.

مكونات كعب الغزال

المكونات:

ثلاث أكواب دقيق ابيض.

خميرة فورية.

ثلاثة أرباع كوب سمنة سائحة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة شاي ملح.

لبن دافئ للعجن.

مكونات الحشوة:

نصف كيلو عجوة مفرومة.

نصف كيلو ملبن.

للوجه:

2 بيضة.

2 كوب سمسم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير كعب الغزال بالعجوة و الملبن

جهزي العجان الكهربائي إذا كان متوفر لديكي أو قومي بإحضار وعاء كبير وضعي فيه الدقيق ورشة الملح والسكر والخميرة واخلطي كل المكونات الجافة مع بعضها. يضاف اللبن الدافئ على المكونات السابقة قومي بعجن الدقيق مع المكونات واستمر في العجن حتى يصبح قوام العجينة متماسك وناعم استمري في العجن لمدة لا تقل عن خمس دقائق. ثم غطي العجين بغطاء بلاستيك محكم واتركيه في مكان جانبي حتى يرتاح لمده عشر دقائق. وبعد قومي بفرد الملبن حتى يصل إلى شكل أصابع رقيقة ورفيعة السمك. ثم افردي العجينة واحشيها بأصابع الملبن وبعدها قومي بلفها و قطيعها بالشكل والحجم الذي تفضليه. قومي بتكرار هذه العملية السابقة مع العجوه لكي تحصلي على كعب غزال محشو بالملبن والعجوه. روصى كعب الغزال المحشو بالملبن في صواني مدهونة بالزبدة. احضري وعاء صغير وضعي فيه البيض مع رشه الفانيليا واخفقيهم جيدا. ادهني كعب الغزال بالبيض ثم ضعيه عليه رشه من السمسم ادخلي الصينية الفرن المسبق تسخينها على درجة حرارة 170. انتظري حتى ينظر ويأخذ اللون الذهبي المميز له اخرجي كعب الغزال من الفرن. اتركيه حتى يبرد تماما وقومي بتخزينه في العلب المخصصة أو قدميه في أطباق التقديم.

كعب الغزال من الحلويات الموفرة لأن مكوناتها موجوده في كل مطبخ بالمنزل للعلم الكثير من الناس يلجا إلى تناول هذه الحلوة وسط الوجبات.