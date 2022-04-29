طريقة عمل السابلية بخطوات بسيطة وبطعم مميز

طريقة عمل السابلية يعتبر نوع من أنواع حلوى البسكويت حيث انه يتميز بطعمة الشهي اللذيذ حيث أنه يمكن تقديمه بحشوات مختلفة ومتنوعة وذلك لان كل حشوة مختلفة تعطي له مذاق مختلف، حيث يمكن تقديمه محشو بالمربى أو سادة أو مغطى بالشكولاتة، حيث أنها من الوصفات السهلة في اعدادها وذلك لأنها لاتاخذ وقت ولا مجهود ولكنها بسيطة في تنفيذها، وذلك بتباع الخطوات والمقادير وتطبيقها حتى تحصلي على ألذ وأشهي طعم سابليه، حيث يمكن الابتكار في تنوع أشكاله وذلك على حسب ذوقك ورغبتك، حيث أن بسكويت السابلية من الوصفات المحببة والمفضلة لدى كل من الكبار والصغار لطعمها الشهي ومذاقها المتميز كما يمكن التعرف على طريقة المنين أو القراقيش بالعجوة وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل السابلية.

طريقة عمل السابلية

المقادير

3 كوب دقيق.

2 كوب زبدة.

1/2 كوب سكر بودرة.

2 صفار بيضة.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير السابلية

القيام باحضار بوله عميقة كبيرة ثم وضع السكر والزبدة ويتم خفقهما جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تصبح ذات قوام كريمي. ثم إضافة صفار البيض والفانيليا واضافة الدقيق أيضا بعد نخلة على خليط السكر والزبدة ويتم مزج المكونات ببعضها بشكل جيد. يتم تقليب الخليط حتى تمتزج المكونات مع بعضها بشكل جيد ويصبح الخليط عجينا ثم إدخاله الثلاجة لمدة 30 دقيقة. القيام باخراج العجين من الثلاجة وفردة ثم استخدام القطاعة الدائرية لصنع أشكالا دائرية أو أي أشكال اخرى على حسب رغبتك. يتم رص القطع الدائرية في صينية مغطاة بورق الزبدة.

كيفية تسوية السابلية

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 170 درجة.

ثم إدخال الصواني الفرن بالتدريج لكى تتم التسوية ويأخذ السابلية اللون الذهبي الجميل.

القيام عند اخراجة من الفرن يترك حتى يبرد ثم يتم تزيينه.

تزيين السابلية