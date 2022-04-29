نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل وصفة عمل المهلبية في رمضان.. خفيفة ومغذية وطعمها ولا أروع في المقال التالي

أجمل وصفة عمل المهلبية في رمضان، في شهر رمضان المعظم يبحث عن أنواع حلويات تكون خفيفة على المعدة، وسهلة الهضم، ويمكن تناولها بعد الفطار بعد وقت طويل من ساعات الصيام، لذا قررنا أن نصف لكم طريقة تحضير المهلبية خلال شهر رمضان، وذلك سوف نوفره لكم في السطور التالية بشكل أكثر إيضاح وتفصيل. طريقة عمل عجينة الكريب في المنزل.. ممتازة للحلو والحادق مقادير عمل المهلبية إحضار ثلاثة أكواب من الماء.

إحضار ربع كوب من ماء الورد

إحضار نصف كوب من السكر المطحون.

إحضار ست ملاعق كبيرة من النشا.

إحضار مكسرات متنوعة. طريقة تحضير المهلبية عليك القيام بإحضار طبق واسع ونضع فيه ماء ورد واللبن البودرة، وكذلك نضيف النشا والسكر حتى تذوب جميع المكونات. نبدأ برفع كافة المكونات على نار هادئة حتى يبدأ الخليط بالغليان، ونستمر في عملية التقليب حتى نحصل بقوام سميك يشبه الكريمة. بعد أن نصل للقوام المطلوب من المهلبية يتم إنزال هذا الخليط من على النار، وننتظر حتى يهدأ، ونضعه في أطباق التقديم، ويوضع في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات حتى يتماسك. يتم تزيين المهلبية بالعديد من أنواع المكسرات. نصائح أن إضافة اللبن البودرة إلى المهلبية يعطيها مذاق مميز، ويكسبها قوام ثقيل يشبه القوام الكريمي.

كما أن تقليب النشا في المياه قبل أن توضع على النار يقي من أن تبدأ المهلبية بالكلكعة أو التكتل وهي على النار.

كما أن الانتظار مدة من الوقت حتى تتماسك المهلبية يجعلها أكثر قدرة على تناولها ويبدأ الطعم الخاص بها في الظهور.

الكثير من الأشخاص بعد أن يقوموا بإعداد المهلبية، بدلا من أن يضعوها في أطباق تقديم يتم فردها في صينية ذات سطح مستوي، وينتظرون حتى تتماسك وينزلوا بطبقة من الموز، وإضافة طبقة أخرى من الجيلي، وأخيرا تزيين بالكريم شانتيه من الأعلى. عمر شويل - جدة أجمل وصفة عمل المهلبية في رمضان.. خفيفة ومغذية وطعمها ولا أروع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجمل وصفة عمل المهلبية في رمضان.. خفيفة ومغذية وطعمها ولا أروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.