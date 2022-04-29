وصفة طبيعية سحرية لتبييض الأسنان وإزالة الجير المتراكم في دقائق معدودة، نقدم لكم اليوم أحد الحلول الطبيعية الرائعة للقضاء على اصفرار الأسنان والتخلص من الشوائب والجير المتواكم. سنحتاج إلى القهوة الفورية لتحضير هذه الوصفة فهي تُبيض الأسنان وتزيل الاصفرار وأيضاً تُسقط الجير المتراكم بالأسنان، كما نحتاج إلى زيت الزيتون فهو يزيل اصفرار الأسنان والبقع، بالإضافة إلى عصير الليمون فهو يزيل رائحة الفم الكريهة ويعمل في نفس الوقت على تفتيت الجير المتراكم بالأسنان، وأخيراً الثوم فهو يبيض الأسنان ويعالج التهاب ونزيف اللثة.

وصفة طبيعية سحرية لتبييض الأسنان

مكونات الوصفة الأولى:

ملعقة كبيرة من القهوة الفورية. ملعقة كبيرة من معجون الأسنان الخاص بك. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض.

في وعاء نضف القهوة الفورية ومعجون الأسنان ثم نخلط جيداً حتى تذوب القهوة الفورية، ثم نضف زيت الزيتون و عصير الليمون وبعدها نخلط مجدداً حتى نحصل على خليط كريمي، نحتفظ بهذا الخليط في جرة زجاجية ونحتفظ بها في الثلاجة ويبقى هذا الخليط صالح للاستخدام لفترة طويلة، افرش أسنانك جيداً بهذا الخليط بحركات دائرية ومن أسفل إلى أعلى والعكس وبعد ذلك اشطف أسنانك بالماء الدافئ، ومباشرة ستلاحظ نتيجة مدهشة جداً وستحصل على أسنان بيضاء ولامعة من أول إستخدام، وسيسقط جميع الجير المتراكم بأسنانك ولافضل النتائج كرر تطبيق هذه الوصفة مرتين في اليوم، واستمر في إستخدامها حتى تحصل على النتيجة المرادة.

إزالة الجير المتراكم على الأسنان

مكونات الوصفة الثانية:

ملعقة صغيرة من القهوة الفورية. فص ثوم. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من معجون الأسنان الخاص بكم.

نضع القهوة في وعاء ثم نقوم ببشر فص الثوم ونضفه إلى القهوة ثم نضف عصير الليمون، مع إضافة معجون الأسنان وبعد ذلك نخلط المكونات بشكل جيد، افرش أسنانك جيداً بهذا الخليط لمدة دقيقة مع التركيز على الاصفرار والبقع السوداء بالأسنان، والنتيجة أسنان بيضاء كاللؤلؤ من أول إستخدام ولافضل النتائج كرر إستخدام هذه الوصفة من مرة إلى مرتين في اليوم، واحتفظ بالخليط المتبقي في الثلاجة.