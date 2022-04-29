نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغة حواجب طبيعية وثابتة في المنزل بمكونات غير ضاره للبشرة وبطريقة احترافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغة حواجب طبيعية بالعديد من الألوان، تختلف الموضة من مكان الى اخر ومن عصر الى ما يليه، وتبقى صبغة حواجب العينين من اجمل الموضات التي يحبها ويعمل على معرفة كافة تفاصيلها الكثير من السيدات مع اختلاف العصور والأزمنة، حيث تختلف موضات الحواجب من كثيف الى رفيع ومن لون الى اخر، مع البقاء السائد في التلوين والصبغ للحواجب عدد من الألوان الممثلة في كل من اللون الرمادي واللون البني بكافة الدرجات.

صبغة حواجب

تعمل صبغة الحواجب أيا كان نوعها من الصبغ الطبيعي للحواجب والذي يكون عن طريق مكونات طبيعية وموجودة في اغلب البيوت، او ما يتمثل في الصبغات الصناعية التي يفضل أن تكون معدة أساسا للحواجب وليس للشعر وتلوينه، على منح العينين ظهور اكثر ولمعان وبريق يحتاج إليه الكثيرون من النساء وخاصة أصحاب العيون الملونة الزرقاء او الخضراء او العين ذات اللون العسلي وما الى ذلك.

تلوين الحاجب بالقهوة

استعمال القهوة في صبغ الحواجب يكون عن طريق الخطوات الأتية:

خلط ملعقة صغيرة من كل من مسحوق القهوة وبودرة الكاكاو.

ثم اضافة ملعقة من عسل النحل الى الخليط السابق.

خلط الخليط جيدا مع ملعقة من زيت جوز الهند.

كما يجب أن يترك الخليط مدة ساعة واحدة.

ثم قومي الآن بعملية الصبغ عن طريق فرشاة الحواجب مع ترك الخليط على الحاجب مدة 20 دقيقة.

احتياطات صبغة الحواجب

لتشقير الحواجب طبيعية، وهناك الكثير من الاحتياطات والتعليمات التي يجب معرفتها عن صبغ الحواجب يكون منها:

استعمال الفازلين فوق وتحت الحاجب حتي لا تتمكن الصبغة من الوصول الى هذه المناطق.

استعمال قفازات اليدين من اجل المحافظة على اللون الطبيعي لهم.

اختيار اللون المناسب للصبغة والذي يجب أن يتناسب مع لون البشرة وايضا لون العينان.

يفضل تناسب لون الحاجب مع لون الشعر.

إذا كنتي من محبي استعمال الصبغات الجاهزة يجب الالتزام التام بالتعليمات المثبتة على عبوة الصبغة.

الصبغات الطبيعية افضل من المصنعة والتي تحتوي على مواد كيماوية.

صبغة الحواجب بالمنزل

يمكن لأي من السيدات والفتيات الصغار استعمال صبغات للحواجب بطريقة طبيعة في المنزل وذلك عن طريق استعمال مواد طبيعية مثل القهوة والكاكاو وايضا العسل، كما يمكن ايضا استعمال القوة الجاهزة او ما يعرف باسم النسكافيه مع زيت جوز الهند مع الاعتماد في هذا الشأن على اختيار اللون المناسب للصبغة وملائمة هذا اللون مع الوجه.