نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاتو الحواجب الطبيعى.. اسرار صبغ الحواجب مثل الكوافيرات بدون تكاليف ولا مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبرز الحواجب جمال العينين بشكل كبير، لذلك فإن الاهتمام بهم وبمظهرهم يعد خطوة أساسية من خطوات العناية بالجمال، لذلك فإن صبغة الحواجب بلون مناسب ستمنحكي مظهر متجدد ورائع، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لصبغ الحواجب في المنزل وأهم النصائح والاحتياطات التي يجب اتباعها.

أهم النصائح قبل صبغ الحواجب

تقوم العديد من السيدات بالذهاب إلى مراكز التجميل لصبغ حواجبهم، ولكن هذا غير ضروري، فيمكنك باستخدام بعض الأدوات البسيطة، واتباع النصائح والإرشادات القيام بذلك بمفردك في المنزل، والحصول على مظهر رائع للحواجب بطريقة احترافية، ومن أهم تلك النصائح ما يلي :

اختيار لون مناسب للصبغة، ومراعاة لون الشعر ولون البشرة عند الاختيار.

إجراء اختبار للحساسية قبل استخدام الصبغة.

تنظيف الحواجب جيدًا قبل الصبغ، وإزالة أي مستحضرات تجميل من عليها.

استخدام فرشاة حواجب مناسبة تمكنك من صبغ الحواجب بطريقة احترافية.

البدء في صبغ الحواجب من مقدمة الحواجب وحتى نهايتها.

استخدام الصبغات المخصصة للحواجب وعدم استخدام صبغات الشعر نِهَائِيًّا.

وضع الفازلين حول منطقة الحاجب لمنع التلطيخ من حوله.

أفضل طريقة لصبغ الحواجب

توجد العديد من الطرق لصبغ الحواجب، ولعل من أكثر الطرق الشائعة لصبغ الحواجب ما يلي :

صبغ الحواجب باستخدام صبغات الحواجب:

يعد استخدام أنواع الصبغات الجاهزة هي الطريقة الشائعة للصبغ والأكثر استخداما في مراكز التجميل، وتتميز تلك الطريقة بسهولة التحضير، وسهولة الحصول على درجة اللون بشكل أدق، ولكن ما يعيب تلك الطريقة هو أنها قد تسبب بعض المشاكل مثل سقوط شعر الحواجب أو الإصابة بالحساسية أو ظهور الشيب المبكر.

طريقة استخدام صبغات الحواجب:

قومي بتنظيف الحواجب جيداً وتجفيفها.

قومي بتحضير الصبغة كما موضح على العبوة الخاصة بها.

ضعي الصبغة على الحواجب باستخدام الفرشاة بطريقة مضبوطة.

قومي بالانتظار لمدة 10 دقائق، ثم قومي بمسح الحاجب بقطنة مبللة بالماء.

صبغ الحواجب باستخدام الطرق الطبيعية

تستخدم العديد من الطرق الطبيعية في صبغ الحواجب مثل الحناء الطبيعية أو الخلطات الطبيعية مثل خلطة الفحم والكاكاو أو القهوة والعسل، وتتميز تلك الطرق بأنها آمنة إلى حد كبير، ولكن يصعب معها الحصول على اللون المطلوب بشكل دقيق.

طريقة استخدام الحناء في صبغ الحواجب: