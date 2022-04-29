طريقة تحضير الغُريبة الناعمة بخطوات بسيطة وبخمسة مكونات فقط، نقدم لكم من خلال موضوعنا اليوم طريقة عمل غُريبة العيد بمكونات بسيطة مع نفس طعم غريبة المحلات الجاهزة؛ فجميعنا يتناول الكعك والبسكويت والغريبة التي تعد واحدة من أشهر حلويات العيد. إليكم أفضل طريقة لتحضير الغريبة الكلاسيكية التقليدية بدون الكثير من الجهد وباستخدام 3 مكونات فقط إضافة إلى الملح والفانيليا.

طريقة تحضير الغُريبة الناعمة

المقادير اللازمة لعمل الغُريبة:

4 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات.

2 كوب سمن ويجب وضعهم في الثلاجة قبل الاستخدام ب 10 دقائق.

كوب سكر بودرة منخول (يفضل جاهز)

الملح والفانيليا اختياري في هذه الوصفة.

يجب أن يتم التعامل مع المكونات السابقة بنفس الكوب وليس بالجرام أو يمكنك استخدام ميزان جودته عالية. نقوم أولاً بتجهيز وعاء مناسب ثم نضف السمن والسكر البودرة ثم نخلط قليلاً باستخدام ملعقة وبعد ذلك نقوم بالخلط باستخدام المضرب الكهربائي، يتم الخلط لمدة 20 دقيقة حتى نحصل على قوام فاتح اللون يشبه قوام الكريم شانتيه، وبعد ذلك نضف الدقيق ونخلط بالملعقة حتى تختلط المكونات وبعدها يتم العجن يدوياً حتى نحصل على قوام مناسب، وللتأكد من تمام العجن نأخذ كرة من العجين وعند الضغط عليها لا يظهر أي تشققات، ثم نغطي الوعاء ونضع خليط العجين في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

الغُريبة الناعمة بخطوات بسيطة

بعد ذلك نقوم بوزن كرة من العجين بمقدار 10 جرام ثم نكورها ونضعها في صينية على ورقة زبدة، ثم نكرر هذه الخطوات على كل كمية العجين وبعد ذلك نزين سطح الغريبة بأي نوع من المكسرات مع الضغط عليها برفق، ثم ندخلها مرة أخرى الثلاجة لمدة 10 دقائق وبعد ذلك ندخلها الفرن ويكون ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية رف أوسط، لمدة 4 دقائق ثم نهدأ درجة الحرارة ل 150 مئوية ونتركها لمدة 4 دقائق أخرى حتى تأخذ لون ذهبي خفيف جداً من أسفل، ويمكنك تركها لمدة ربع ساعة على درجة حرارة هادئة ويمكنك عمل تجربة على 2 من الغريبة لضمان التسوية على درجة حرارة مناسبة، وبعد ذلك نخرجها ونتركها حتى تبرد تماماً ثم تصبح جاهزة بطعم وقوام في منتهى الروعة.