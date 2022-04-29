نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الفراخ الشهية والسهلة السريعة في المقال التالي

طريقة عمل كفتة الدجاج من الأطباق اللذيذة الشهية التي يعشقها الصغار والكبار ما يميزها أنها تحضر بأكثر من طريقة فقد تكون مقلية أو مشوية من الممكن إضافة أنواع من الجبن المفضلة على خليط كفتة الفراخ ما يميز لحوم الدواجن أنها غذاء مناسب لجميع الفئات العمرية بالإضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية خاصة للأطفال الذين لا يتناولون اللحوم لذلك تفضل الأم طهيها بالمنزل نظرا لسعرها المناسب لميزانية الأسرة في هذا المقال سوف نقدم طريقة تحضير كفتة الفراخ ولكن أولا سوف نبدأ بشرح المكونات الرئيسية لهذا الطبق ثم نقدم طريقة تحضير كفتة الفراخ مكونات كفتة الفراخ نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة ومخلية من العظم والجلد.

واحد حبة بيض كبيرة الحجم.

ربع كوب دقيق ابيض.

نصف كوب بقسماط مطحون.

ملعقة صغيرة شاي.

ملح ملعقة صغيرة شاي فلفل اسود مطحون.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

اثنين ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

ثلث كوب بقدونس مفروم اخضر طازج.

ملعقة صغيرة كمون.

ثلث كوب كبير شبت مفروم اخضر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

زيت ذرة للقلي. مكونات التغطية: 2 كوب كبير بقسماط مطحون.

2 حبة بيض كبيرة الحجم.

ربع كوب لبن.

1 كوب دقيق ابيض. طريقة تحضير كفتة الدجاج نجهز طبق كبير ونضع فيه لحم الدجاج المفروم مضافة عليه الدقيق والبيض والبقسماط والشبت المفروم والبقدونس المفروم. وبعد نضيف عليهم الشبت الأخضر والبقدونس المفروم وبهارات الدجاج والثوم والبصل البودر والكمون والملح والفلفل الأسود نفرك كل المكونات جيدا مع بعضها حتى تمتزج. نبدأ في تشكيل خليط دجاج اللحم المفروم على شكل كرات أو أقراص وترص على الصينية مدهونة بالزيت. تحضير التغطية: يجهز طبق كبير ونضع فيه البيض ونخفقه باستخدام شوكه حتى يمتزج تماما. ثم نحضر طبقين اخرين واحد نضع فيه الدقيق والأخر البقسمات المطحونة. نأخذ كرات كفته الدجاج وتسقط في الدقيق ونقلبها حتى تتغطى به تماما. ثم نحضر ونرص بها كرات كفته الدجاج وندخلها الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى تتماسك التغطية عليها. نضع مقلاة على نار متوسطة بها زيت غزير ونتركه حتى يسخن. ثم نسقط كرات كفتة الدجاج بالزيت مع التقليب من جميع الجهات حتى يصبح لونها ذهبي. وبعد أن تنضج نخرج كرات كفته الدجاج على مناشف ورقية حتى تمتص الزيوت الزائدة ونقدمها بجانب السلطة وصحة وهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الفراخ الشهية والسهلة السريعة - ثقفني

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