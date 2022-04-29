نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدمي تراب فولر مع الشيكولاته لعمل ماسك تجديد وتفتيح البشرة بسرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة للشوكولاتة الداكنة لها العديد من الفوائد الصحية، خاصة لبشرتك. على الرغم من أنها معروفة بتخفيف التوتر، إلا أن الشوكولاتة تحتوي أيضًا على مادة الكاتيكين والبوليفينول والفلافونويد التي لها خصائص قوية مضادة للأكسدة تعمل على تجديد البشرة وتهدئتها. هل لاحظت من قبل أن تناول الشوكولاتة يمكن أن يخفض مستوى التوتر لديك؟ يمكن أيضًا التحكم في نفس التوتر للبشرة الذي يسبب ظهور البثور وتطهير الجلد عن طريق ماسكات الوجه المصنوعة من الشوكولاتة، حيث تعمل مستخلصات الكاكاو فيها على تقليل الالتهاب وعلاج أعراض الحساسية الأخرى المتعلقة بحالة الجلد. دعينا نخبرك الآن عن 3 ماسكات للوجه يمكنك صنعها بسهولة في المنزل للحصول على بشرة نقية متوهجة. ستحبين ماسكات تجديد شباب البشرة هذه لأنها تهدئك وتحتضنك برائحة الشوكولاتة الباعثة على الاسترخاء.

ماسك الشوكولاتة الطيني للوجه

يمكن عمل هذا الماسك الطيني مرتين في الأسبوع لإزالة السمرة وإشراق وجهك وإزالة جميع الشوائب. ينعش هذا الماسك بشرتك ويترك وجهك بمظهر بارد ونضج.

لتحضير هذا الماسك الطيني، خذي نصف كوب من مسحوق الكاكاو واخلطيه مع ملعقتين كبيرتين من تراب فولر (Multani Mitti) واللبن الرائب. أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون وزيت جوز الهند إلى الخليط في عجينة سميكة. ضعي الماسك على وجهك ورقبتك واشطفيه بعد 15 إلى 20 دقيقة.

ماسك الوجه بالشوكولاتة والعسل

الصيف هو الوقت الذي تجف فيه بشرتك. للاحتفاظ بالرطوبة والحفاظ على ترطيب وجهك، سيكون ماسك الوجه بالشوكولاتة والعسل مفيدًا للغاية. كما يعد الماسك بشرتك بإشراقة فورية!

خذي كمية متساوية من الشوكولاتة الداكنة المذابة والعسل واصنعي خليطًا كثيفًا. أضيفي بضع قطرات من الليمون الطازج إليها لتفتيح بشرتك وفتح المسام. ضعي المعجون على شكل طبقة سميكة واتركيه لفترة. اغسليه بالماء الفاتر بعد أن يجف الماسك.

ماسك الوجه بخلطة الشوكولاتة بالفواكه

يعمل هذا الماسك على تحسين ملمس البشرة وتقليل الالتهاب والاحمرار ويحسن أيضًا عيوب حب الشباب وجفاف الجلد. أيضًا يرطب بشرتك ويجعلها تبدو ناعمة وسلسة ويمكن أن يوقف عمله بشكله صحيح مشاكل البشرة المتعلقة بحب الشباب.

للحصول على ماسك الوجه المرطب والمغذي للغاية للبشرة، تحتاجين إلى موزة وكوب من الفراولة وبطيخ. تُمزج الفاكهة مع الشوكولاتة المذابة لتحضير عجينة سميكة ذات رائحة حلوة. ضعي الماسك واغسليه بالماء الدافئ بعد 20-25 دقيقة.

يمكن لماسكات الشوكولاتة أن تمنح بشرتك توهجًا كبيرًا وتغيرات ملحوظة. تعمل مضادات الأكسدة وفيتامين C الموجودة في الشوكولاتة على تغذية البشرة عند الاستخدام الموضعي والحفاظ عليها رطبة، مما يجعل بشرتك تبدو منتعشة. لا بد من تجربته للحصول على بشرة متوهجة هذا الصيف!