نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسكات المانجو لجميع أنواع البشرة والحماية من أضرار أشعة الشمس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يكون الصيف غير مكتمل دون تناول بعض المانجو اللذيذة. بينما تبذل قصارى جهدك لتذوق الأطباق المختلفة المصنوعة من هذه الفاكهة الموسمية، فقد حان الوقت لإخراج بعض وصفات المانجو التي تصنعها بنفسك لبشرتك أيضًا. هل تعلم أن هذه المانجو رائعة لبشرتك أيضًا؟ يمكن أن تساعد المانجو في حل العديد من مشاكل البشرة الصيفية. هي مصدر غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. يساعد ماسك المانجو على حمايتك من أضرار أشعة الشمس وهو المفضل للعناية بالبشرة.

4 ماسكات للوجه من المانجو بسيطة وسهلة

تتميز ماسكات الوجه بالمانجو بخصائص المانجو الرائعة لبشرتك. يمكن أن تساعدك على تقليل حب الشباب والرؤوس السوداء، مما يترك بشرتك متوهجة ونضرة.

مقشر المانجو والشوفان

يمنحك المانجو والشوفان معًا بشرة جميلة ومشرقة. في وعاء، أضيفي مهروس المانجو، والشوفان، ومسحوق اللوز، وبعض اللبن الرائب. اخلط جيدا. ضعيه بالتساوي على وجهك ورقبتك، ودلكي بلطف واتركيه لمدة 20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء البارد. المانجو فعالة في إزالة التصبغات ودباغة الجلد. تحتاج بشرتك إلى القليل من التقشير للتخلص من الطبقات الميتة، ويعمل الشوفان كمقشر رائع.

المانجو وكريمة الموز

دعي بشرتك تنقع في خيرات المانجو لإطلالة ناعمة وطرية. لتحضير هذا الكريم، في الخلاط، أضيفي المانجو، ومكعب واحد من الموز وبعض كريمة الحليب، واخلطيهم لعمل كريم تدليك. ضعيه على وجهك ورقبتك حتى يتم امتصاصه بالكامل. يغسل بالماء العادي. تمنع الخصائص المضادة للبكتيريا للمانجو إفراز الدهون المفرطة، وتحد من الالتهاب، وتعتني بالاحمرار الناجم عن حب الشباب. يحتوي الموز على فيتامين أ الذي يساعد في استعادة الرطوبة في بشرتك وهو عنصر رائع إذا كانت بشرتك جافة. كريم الحليب يرطب الجلد أيضًا.

حزمة المانجو والبيزان للوجه

ضعي هذا الخليط والمانجو على وجهك للحصول على توهج لامع وخالي من العيوب على وجهك. للتحضير، في وعاء، أضيفي لب المانجو ودقيق الحمص، والعسل. تخلط جميع المكونات جيدا. يوضع بالتساوي على الوجه والرقبة ويترك لمدة 30 دقيقة. يغسل بالماء العادي. يعمل دقيق الحمص بشكل جيد للتخلص من خلايا الجلد الميتة ويجعل البشرة نضرة ومتوهجة. يحتوي العسل على خصائص ترطيب تجعل بشرتك ناعمة ومغذية.

مقشر المانجو وماء الورد

اخلطي بعض ماء الورد مع لب المانجو وأضيفي بضع قطرات من الليمون لضبط القوام. امزجي المزيج لتكوين معجون ناعم وضعيه بالتساوي على وجهك. يغسل بالماء الفاتر بعد 30 دقيقة أو بعد أن يجف الماسك تمامًا. الماسك غني بفيتامينات C و E، بالإضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة، من المعروف أن المانجو تمنع تلف الجلد. عندما يقترن بماء الورد – كعامل مهدئ، خاصة للبشرة الحساسة – تتضاعف خصائص العبوة المضادة للالتهابات وتكافح بشكل فعال تهيج الجلد في ظروف الطقس الحار. الليمون بمثابة قابض قوي للجلد لإغلاق المسام المفتوحة.