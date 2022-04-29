نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكفتة بالفرن بسهولة في المنزل خطوة خطوة في المقال التالي

طريقة عمل الكفتة بالفرن بسهولة في المنزل، حيث يوجد الكثير من عشاق تناول الكفتة حول العالم سواء بالدول العربية أو الأجنبية، حيث أن عمل الكفتة في الفرن من أشهر الأكلات علي المائدة المصرية، فإن وجبة الكفتة تعتبر من الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، سوف نوضح للمواطنين من خلال المقال علي موقعنا الإلكتروني ثقفني طريقة عمل الكفتة بالفرن، فالآن يمكن لأي أم أن تحضر الكفتة في المنزل لأبنائها أفضل من شراءها من المحلات جاهزة وغير صحية. مقادير تحضير وجبة كفتة لذيذة شراء كمية من اللحم الضاني المفروم مقدارها نصف كيلو أي 500 جرام.

نحضر مقدار ملعقة صغيرة من الدهن.

نأخذ بصلة متوسطة الحجم ونقوم ببشرها أو ضربها في الكبة.

تجهيز عدد واحد ثمرة طماطم مفرومة.

نعد عدد 2 ملعقة من الخل الأبيض.

نحضر بقسماط مطحون ناعم ونأخذ من البقسماط ثلاث ملاعق.

نعد ملعقة من الزعتر المطحون.

نشتري بهارات كفتة أو نجهز مجموعة بهارات مشكلة من القرفة والجنزبيل وجوزة الطيب والكمون، والببريكا والفلفل الحار شطه والفلفل الأسود والكزبرة النشفة.

نأخذ كمية مناسبة من الملح.

نحضر قطعة من فحم الشواء. طريقة عمل الكفتة بالفرن بسهولة نحضر وعاء كبير لخلط المكونات المطلوبة للكفتة. نسكب كلا من اللحم الضاني المفروم، ثم نقوم بإضافة كمية الخل الأبيض والبقسماط المطحون. نقوم بعجن وخلط جميع المكونات مع بعضها، ثم إضافة التوابل من كمية البهارات المشكلة أو الكفتة، والملح المناسب والزعتر المطحون. نخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها ثم نضيف البصل المفروم بعد التصفية من الماء، وأيضا إضافة الطماطم المفرومة بعد التصفية من الماء. نمزج جميع المكونات مع بعضها جيدا ونضعها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة أي ربع ساعة لتتماسك جيدا. نستخدم ماء البصل والطماطم علي الأيدي عند تشكيل الكفتة علي هيئة أصابع علي أسياخ معدنية. نشعل فرن البوتاجاز ونضع الأسياخ علي الشواية أو نقوم برصها في صاج الفرن. نترك الكفتة حتي تنضج مع تقليبها جيدا لتسويتها من جميع الجهات. نضع الكفتة في طبق مع وضع الفويل مع إضافة قطعة فحم مشتعلة. نرص الكفتة علي طبق التقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكفتة بالفرن بسهولة في المنزل خطوة خطوة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكفتة بالفرن بسهولة في المنزل خطوة خطوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.