نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم من صنع يديكي لعمل مساج للجسم لإزالة الام المفاصل وتجديد الطاقة والنشاط والحيوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر المساج هو العلاج السحرى والفعال لضغوط الحياة اليومية، حيث يؤدى إلى الاسترخاء ويحد من التوتر والضغوط النفسية، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الزيوت العطرية التى تساعد على الاسترخاء ويمكن أيضا عمل كريم للمساج بخليط من الزيوت العطرية حتى تساعد على تحسين المزاج وتنشيط الدورة الدموية وتخليص الجسم من السموم والتخلص من التوتر والانفعال، فسوف نقوم بالتحدث عن هذا في مقالنا ونقوم بتحضير كريم المساج للجسم.

يعتبر زيت النعناع مع الكريمات المرطبة من أقوى الكريمات التي تساعد على تخفيف أللام العظام التي تتواجد في الجسم حيث تساعد على راحة العظام وتسكين الأللام وبطريقة طبيعية وغير مكلفة على عكس إستخدام أي مواد أو كريمات أخرى تسبب حساسية في الجسم وتعتبر هذه الوصفة توجد في أي منزل لذلك علينا بإستخدامها.

طريقة تحضير كريم المساج

يقوم المساح بفك عضلات الجسم ويساعد على الارتخاء ويقلل من التوتر والقلق ويمكن عمل المساج في مراكز للعلاج الطبي أو في المنزل، ويجب استخدام كريم أو زيت عند عمل المساج وذلك للمساعدة في فك العضلات ومن الممكن أيضاً عمل كريم مساج في المنزل بمكونات طبيعية، وفي هذا المقال سوف نقدم طريقة عمل كريم مساج.

المكونات:-

اربع معالق من زبدة الكاكاو.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ثماني قطرات من زيت النعناع أو زيت اللافندر.

طريقة التحضير:-

في وعاء زجاجي صغير يمكن إدخاله الميكروويف أو يمكن تحويلها على حمام بخار.

نقوم بإضافة زبدة الكاكاو وتكون مبشورة ويوضع عليها زيت اللوز وزيت جوز الهند ويدخل الميكروويف حتى تذوب المكونات.

تحرك المكونات برفق ثم يضاف إليها الزيت العطرى ونقوم بتحضير علبة زجاجية محكمة الغلق ونقوم بوضع الكريم بها وتغلق وتحفظ لحين الاستخدام.

نعمل كمية هذه المكونات على مقدار نصف كوب من الكريم لعمل كمية أكبر يجب زيادة كمية المكونات.

طريقة تحضير كريم مساج للاسترخاء

المكونات:-

٤ معالق من الفازلين.

٤ معالق من زيت اللوز.

١٠ قطرات من زيت اللافندر.

١٠ قطرات من زيت البرتقال.

١٠ قطرات من زيت الروز ماري.

طريقة التحضير:-

في وعاء نقوم بوضع الفازلين وزيت اللوز ويوضع على حمام بخار او في الميكروويف لكى يذوب.

ثم نقوم بإضافة الزيوت العطرية ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع الكريم في عبوة زجاجية وتحفظ لحين الاستخدام.

طريقة تحضير كريم مساج لتجديد الطاقة

المكونات:-

٥ معالق من زبدة الكاكاو أو الفازلين.

١٠ معالق من زيت بذور العنب.

٦ قطرات من زيت الليمون.

٦ حبات من الحبهان.

٣ قطرات من زيت الياسمين.

٣ قطرات من زيت النعناع.

طريقة التحضير:-