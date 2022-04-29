كريم سحري كريم النشا وعرق السوس لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء

النشا وعرق السوس ، تعتبر من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة، وتعمل هذه الخلطة على إزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب الكاملة وتعمل على إزالة الشوائب العالقة في المسام، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، وتتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية وفعالة ومتوفرة وغير مكلفة لعملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع كريم النشا وعرق السوس الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم النشا وعرق السوس

يتكون كريم النشا وعرق السوس من بعض المكونات الطبيعية التي يجعل البشرة بيضاء مثل الثلج وهي كالآتي:-

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من جذور عرق السوس المطحون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وعرق السوس لشد وتفتيح البشرة وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به ملعقة كبيرة من الحليب ثم ملعقة كبيرة من النشا ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضيف نصف ملعقة من جذور عرق السوس المطحون ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات معاً. بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على البشرة كقناع ونتركه لمدة ربع ساعة على الأقل. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً.

مقادير عمل وصفة عرق السوس والقهوة

تحتوي وصفة عرق السوس والقهوة لتفتيح البشرة من بعض المكونات وهي كالآتي:-

ملعقة صغيرة من مسحوق عرق السوس.

القليل من الماء.

ملعقة من القهوة.

طريقة الإعداد

هناك بعض الخطوات لعمل وصفة عرق السوس والقهوة لتفتيح البشرة وهي كالتالي:-