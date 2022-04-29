نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسكات تفتيح البشرة لاستقبال العيد ببشرة نضرة وناعمة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفه تفتيح البشرة لاستقبال العيد يعد تفتيح البشرة والاهتمام بها وأظهارها دائما متوهجة جمالا بدون استخدام المكياج هو الأفضل وهذا ليس من الصعب اومن المستحيل فيمكن الاهتمام اليومي بالبشرة بمواد منزلية وطبيعية فقط من خلال هذا المقال جئنا لكم اليوم بحلول سريعة يمكن الاعتماد عليها مثل المسكات ووصفات التفتيح لتبييض و نعومة البشرة بطريقة سريعه تابعوا معنا مسكات تفتيح البشرة في المنزل. ماسك الكركم لتفتيح وتبييض الوجه مكونات ماسك الكركم: نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة تحضير ماسك الكركم في وعاء نخلط الكركم والبكنج البودر ثم نضيف نصف كمية ماء الورد ببطء على خليط الكركم والبكنج بودر مع التقليب حتى يمتزج الخليط. نضع ماسك الكركم على الوجه لمدة 15 دقيقة الوجه و بحركات دائرية حتى نزيل الجلد الميت ثم نغسل الوجه بماء فاتر سوف تحصلين على بشرة نادرة. ماسك العسل واللبن لتفتيح البشرة مكونات ماسك العسل واللبن: 2 ملعقة صغيرة عسل النحل الطبيعي.

4 ملاعق كبيرة صغيرة لبن سائل. طريقة تحضير ماسك العسل واللبن أولا نبدأ بتدفئة اللبن ثم خلط العسل. نغمس قطعة من القطن في خليط اللبن والعسل ثم نمررها على بشره الوجه ونترك هذا الماسك على الوجه لمدة عشر دقائق. وبعد نغسل الوجه بالماء الفاتر. ماسك الموز لتفتيح الوجه مكونات ماسك الموز: 2 ملعقة صغيرة عسل نحل.

1 حبة موز طازجة. تحضير ماسك الموز أولا نقوم بتقشير وهرس الموز مع خلطة بالعسل. ثم نضع ماسك الموز على بشرة الوجه لمدة ربع ساعة ونغسل الوجه بالماء الفاتح. ماسك زيت الزيتون لتفتيح الوجه مكونات ماسك زيت الزيتون: 1 ملعقة كبيرة طين ابيض تجميلي.

مقدار 1 ملعقة كبيرة وزيت الزيتون. تحضير ماسك زيت الزيتون نخلط زيت الزيتون مع الطين ثم نضع الماسك على الوجه لمدة 10 دقائق. نغسل الوجه بالماء الفاتر. ماسك الخيار لتفتيح البشرة مكونات ماسك الخيار: تحضير ماسك الخيار في وعاء صغير نهرس الخيار نضع الخيار على الوجه لمده ربع ساعه ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر. ماسك الزبادي لتفتيح البشرة مكونات ماسك الزبادي: نصف كوب زبادي.

1 ملعقة صغيرة من العصير الليمون أو البرتقال. تحضير ماسك الزبادي نقوم بخط الزبادي مع عصير البرتقال أو الليمون نضع خليط ماسك الزبادي على الوجه لمدة ربع ساعة.

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم الماء البارد لتضيق المسام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسكات تفتيح البشرة لاستقبال العيد ببشرة نضرة وناعمة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.