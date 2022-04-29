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طريقة عمل بيتي فور الحلواني، البيتي فور من الحلويات اللذيذة والشهية والتي تتواجد في جميع المناسبات ولا يقتصر وتواجدها في أيام العيد فقط ولكنها من أساسيات حلوى العيد فهي قطع صغيرة من الحلوى الشهية التي يمكنم تناولها بجانب كوب من الشاي أو القهوة ويمكنك تحضيرها في المناسبات المختلفة، واليوم سوف أقدم لكي طريقة عمل البيتي فور الناعم اللذيذ بالشكولاتة والريد فيلفت بأسهل وأسرع طريقة لتحضير البيتي فور. طريقة تحضير البيتي فور حلواني 2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر. كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. نصف كوب من السكر البودر. 2 صفار بيض بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. ربع ملعقة صغيرة من الملح. 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. لون طعام أحمر. شكولاتة دارك ذائبة للتزين. ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم. ملعقة كبيرة من الفستق مطحون ناعم. طريقة تحضير البيتي فور ناعم بوصفة الحلواني نقوم بإحضار العجان أو المضرب الكهربائي ونضع الزبدة مع السكر البودر ونخفقهم جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نضيف صفار البيض والفانليا إلى الخليط ونستمر بالخفق.

نضيف الدقيق ونخفق قليلا حتى يمتزج مع المكونات ونقوم بإدخال عجينة البيتي فور إلى الثلاجة لمدة عشر دقائق فقط.

نقسم العجينة إلى ثلاث أجزاء نضع على جزء كاكاو خام وملعقة من الزبدة ونمزجهم جيدا مع العجينة حتى نحصل على بيتي فور بالشكولاتة.

ونضع على الجزء الثاني بعض النقاط من لون الطعام الصحي الأحمر ونمزجه مع العجينة جيدا حتى نحصل على بيتي فور الريد فيلفيت، ونترك الجزء الثالث كما هو.

نقوم بإحضار ماكينة تشكيل البيتي فور نضع فيها عجينة البيتي فور ونقوم بتشكيل البيتي فور داخل صواني الخبز.

يمكنك تشكيل البيتي فور بكيس الحلواني أيضا.

ندخل صواني خبز البيتي فور إلى الثلاجة لمدة خمس دقائق فقط قبل الخبز.

ندخل البيتي فور إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة خمسة عشر دقيقة.

نترك البيتي فور ليبرد تماما ثم نقوم بتزينه، نضع القليل من الشكولاتة أو المربى في منتصف البيتي فور ونقوم بوضع الأخرى فوقها.

ثم نغمسها في الشكولاتة المذابة إلى المنتصف ونزينها بالفستق المطحون أو جوز الهند. عمر شويل - جدة بيتي فور ناعم حلويات العيد بوصفة الحلواني بمكونات إقتصادية - ثقفني

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