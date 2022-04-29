ما هو زيت الطحالب فوائد زيت الطحالب وما هي الجرعة الموصى بها يوميًا

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عمر شويل - جدة زيت الطحالب هو زيت مشتق من الطحالب البحرية، وهو زيت غني بالأحماض الدهنية أوميجا 3، ويعد بديل جيد لزيت الأسماك، فتابع السطو التالية لتعرف معنا ما هو زيت الطحالب ؟ وما هي أهم فوائده.

ما هو زيت الطحالب؟

زيت الطحالب هو الزيت المشتق مباشرة من الطحالب، يحتوي على DHA ، والذي يمثل 97 بالمائة من دهون أوميغا 3 في الدماغ.

ويتم استخلاصه بشكل أساسي من الطحالب التي تمت تربيتها في مزارع مخصصة، وذلك لأن أسماك المياه الباردة لم تعد مصدر كافي لاستخلاص أوميجا3 كما أن الأحماض المستخلصة منها ليست مناسبة للأشخاص النباتيين.

كما أن زيت الطحالب له نفس فعالية الأحماض الدهنية الموجودة في أسماك المياه الباردة.

الفوائد الصحية لزيت الطحالب

يدعم الحمل الصحي

يعد حمض أوميغا الدهني DHA ضروريًا لنمو دماغ الجنين أثناء الحمل حيث أظهرت الدراسات أنه عندما تستهلك المرأة الحامل أوميغا 3 ، فإنه يحسن نمو الطفل، لذلك تزداد متطلبات أوميغا 3 أثناء الحمل من أجل المساعدة على نمو الدماغ ، خاصة أن النمو يتسارع خلال النصف الثاني من الحمل.

كما أظهرت الدراسات أن الحوامل اللاتي تناولن أوميجا 3 أثناء الحمل أظهر أبنائهن تطورًا معرفيًا وإدراكًا بصريًا أفضل.

ومع ذلك لا يجب أن تتناول الحامل أي مكملات زيت الطحالب أو أي مكملات أخرى بدون إشراف طبي.

يحسن صحة العين

من المعروف أن هناك مستويات عالية جدًا من DHA موجودة في شبكية العين، وقد يكون دور DHA مرتبطًا بتأثيراته الفيزيائية الحيوية على غشاء الخلية،حيث يعتقد أنها قد تعدل نشاط الإنزيمات المرتبطة بالغشاء المسؤولة عن الحفاظ على الوظيفة الخلوية، كما أنها قد تنظم مستقبلات وحركية أنظمة النقل الغشائي.

والتنكس البقعي هو حالة مرضية مرتبطة بفقدان البصر وتشوش الرؤية المرتبط بتلف البقعة أو مركز العين، ويمكن أن يحدث نتيجة الشيخوخة ، وسوء الهضم والتدخين وارتفاع ضغط الدم ، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية واتباع نظام غذائي منخفض الخضروات.

والعلاج الطبيعي للتنكس البقعي هو كبسولة أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تحتوي على EPA و DHA لأنها تساعد في تخفيف الضغط داخل العين.

الجرعة الموصى بها من زيت الطحالب يوميا

تشير الأبحاث إلى أن تناول ما بين جرام إلى جرامين من زيت الطحالب يوميًا سيرفع بشكل كبير مستويات EPA و DHA في الدم. قد تساعد هذه الجرعة أيضًا في خفض الدهون الثلاثية في الدم ، وزيادة HDL ، والسيطرة على الالتهاب ، وخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.