طريقة عمل السابليه في البيت بكل سهولة وبالخطوات وبطعم مثالي مثل الجاهز

طريقة عمل السابليه هو من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المنزل فهو يعتبر من الحلويات الفرنسية اللذيذة، التي اشتهرت في جميع أنحاء العالم، فهو نوع من أنواع البسكويت الهش ثم يتم حشوه بالشيكولاتة أو المربي أو المكسرات؛ حيث أنه يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، كما يقدم في كثير من المناسبات والأعياد، ومن خلال مقالنا هذا نقدم لكم سر من أسرار عمل السابليه في المنزل.

طريقة عمل السابليه

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل السابليه اللذيذ في المنزل؛ حيث أنه من أسهل الحلويات في عمله ولا يستهلك وقت ولا مجهود في تحضيره، وتتمثل مكوناته في الآتي:

مقدار عدد 7 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

ثلاث بيضات على أن يكونوا بدرجة حرارة الغرفة.

أصابع زبدة لينة بمقدار أربعة أصابع.

2 كوب من السكر الناعم.

ثلاثة ملاعق من البيكنج بودر.

بشر الليمون بمقدار ملعقة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب مربى المشمش أو مربى التين.

نصف كوب من السكر البودر.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل السابليه بكل سهولة في المنزل حتى نضمن سلامة الأسرة من جودة المكونات، والتأكد من تاريخ صلاحيتها وعندما يتم عمله في المنزل لا يكلفنا الكثير ويعطينا نفس نتيجة الجاهز، والآن إليكم الطريقة وهي كالتالي: