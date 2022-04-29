نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السابليه في البيت بكل سهولة وبالخطوات وبطعم مثالي مثل الجاهز في المقال التالي
طريقة عمل السابليه هو من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المنزل فهو يعتبر من الحلويات الفرنسية اللذيذة، التي اشتهرت في جميع أنحاء العالم، فهو نوع من أنواع البسكويت الهش ثم يتم حشوه بالشيكولاتة أو المربي أو المكسرات؛ حيث أنه يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، كما يقدم في كثير من المناسبات والأعياد، ومن خلال مقالنا هذا نقدم لكم سر من أسرار عمل السابليه في المنزل.
طريقة عمل السابليه
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل السابليه اللذيذ في المنزل؛ حيث أنه من أسهل الحلويات في عمله ولا يستهلك وقت ولا مجهود في تحضيره، وتتمثل مكوناته في الآتي:
- مقدار عدد 7 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ثلاث بيضات على أن يكونوا بدرجة حرارة الغرفة.
- أصابع زبدة لينة بمقدار أربعة أصابع.
- 2 كوب من السكر الناعم.
- ثلاثة ملاعق من البيكنج بودر.
- بشر الليمون بمقدار ملعقة كبيرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب مربى المشمش أو مربى التين.
- نصف كوب من السكر البودر.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل السابليه بكل سهولة في المنزل حتى نضمن سلامة الأسرة من جودة المكونات، والتأكد من تاريخ صلاحيتها وعندما يتم عمله في المنزل لا يكلفنا الكثير ويعطينا نفس نتيجة الجاهز، والآن إليكم الطريقة وهي كالتالي:
- نحضر الخلاط الكهربي ونضع بالوعاء كلا من البيض والفانيليا وبشر الليمون ويتم خفقهم جيدا.
- بعد ذلك نضيف إليهم السكر والزبدة مع الاستمرار بالخفق حتى تتجانس المكونات جيدا.
- نضيف بعد ذلك على الخليط البيكنج بودر ثم نضع الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في الخفق، وذلك حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- يتم تغطية العجينة جيدا ونتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.
- ثم نفرد العجينة على سطح صلب ويتم رش قليل من الدقيق ونفرد العجينة على شمل دائرة.
- ومن ثم بعد ذلك يتم تقطيع العجينة على شكل دائرة صغيرة بواسطة قطاعة مناسبة أو فنجان صغير.
- يتم تقسيم الدوائر على جزئين متساويين ثم نأخذ منهم جزء، ويتم تفريغ جزء صغير منه على شكل دائرة بواسطة السكينة من الوسط.
- نضع كلا من العجينة في صينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- بعد النضج نترك السابليه حتى يبرد.
- يتم رش السابليه المفرغ من النصف بالسكر الناعم.
- ونضع مربي على السابليه الذي لم يتم تفريغه من الوسط، ثم نضعهم مع بعض ونضغط عليها برفق حتى تتماسك.
- ثم نضعها في طبق التقديم.
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