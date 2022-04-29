نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليه أحلى من الجاهز البيتي فور والسابليه لفاطمة أبو حاتي بطعم حكاية في المقال التالي

مع حلول عيد الفطر المبارك يحب كثير من ربات المنزل التجديد في تحضير الحلويات لأفراد عائلتها، ويعد البيتي فور والسابليه من أفضل الحلويات الغريبة التي يمكن تحضيرها بسهولة، ويعشقهم الكبار والصغار وخاصة الأطفال ومكوناتهم سهلة وبسيطة ويوجد كثير من أنواع البيتي فور ويمكن عمله بالشيكولاتة أو المكسرات أو جوز الهند، ويمكن تقديم السابليه أو البيتي فور مع الشاي أو القهوة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرهم. مقادير عمل البيتي فور خمسة أكواب من الدقيق

نصف كوب من الزيت

كوب واحد من السكر

اثنين من البيض

ملعقة واحدة كبيرة من الكاكاو

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا طريقة عمل البيتي فور أولا نقوم بخفق السكر والبيض معا في وعاء باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح قوامه كريمي.

ثم نضيف الفانيليا والكاكاو مع تقليب المكونات جيدا، ثم نضيف الزيت مع الخفق جيدا لمدة دقيقتين.

ثم نخلط الدقيق مع البيكنج باودر مع إضافتهم إلى خليط البيض ونخلط جيدا حتى تتكون عجينة قوامها لين.

نقوم بتشكيل العجينة إلى قطع صغيرة في الحجم ونشكلها بالأشكال التي نرغب بها.

ثم نرصهم في صينية وندخلها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نضعه في علبة محكمة، وبالهنا والشفاء. مكونات عمل السابليه كوبين من الدقيق

كوب إلا ربع سمنة

نصف كوب من السكر

ملعقتان من الكاكاو

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

مربى طريقة عمل السابليه نحضر وعاء ونخفق به السكر والسمنة حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

ثم نضيف الفانيليا والبيض مع الاستمرار في الخفق.

بعد ذلك نضيف البيكنج باودر والدقيق مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نقسم العجينة إلى نصفين مع خلط النصف الأول بالكاكاو مع العجن.

نشكل العجينة العادية إلى دوائر صغيرة ونرصها في صينية، ثم نشكل عجينة الكاكاو ونرصها في صينية.

ثم نضع الصواني في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد ذلك نخرج الصواني من الفرن ونتركه حتى يبرد.

ثم نرص واحدة من بسكويت السابليه العادي ونضع عليها مربى مع واحدة من السابليه بالكاكاو.

نضعهم في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة هتعمليه أحلى من الجاهز البيتي فور والسابليه لفاطمة أبو حاتي بطعم حكاية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتعمليه أحلى من الجاهز البيتي فور والسابليه لفاطمة أبو حاتي بطعم حكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.