بسكوت النشادر أجمل مخبوزات العيد بقوام هش ومعايير مضبوطة أحلى من محلات الحلواني

بسكوت النشادر ، أجمل المخبوزات الناعمة الهشة المحببة لدى الكثير من الناس، وكثير من الناس يفضلون صنعها في المنزل بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، وهو من المخبوزات التي تقدم دائماً في الأعياد بجانب كوب من الحليب أو الشاي الساخن، ويتميز بقوامه الهشه وطعمه اللذيذ الذي يجذب الناس إليه، وطريقة تحضيره سهلة وتستطيع ربات البيوت القيام بعمله بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش للعيد بطعم حكاية أحلى من محلات الحلواني.

مكونات عمل بسكوت النشادر الهش

يتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٢ كوب من السمنة بدرجة حرارة الغرفة.

كيلو من الدقيق الفاخر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

١٠ حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقة كبيرة من النشادر.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الخل.

رشة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من السكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت النشادر الهش بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة الحجم ونضع بها السمنة، والسكر، والبيض، والفانيليا ونخفق جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط ناعم فاتح اللون. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب ونقلب برفق حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر، والنشادر للخليط ونقلب برفق حتى يختفي الدقيق تماماً. نعجن الخليط برفق حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل، ثم نقوم بإحضار ماكينة البسكويت وندهنها بقليل من السمنة ونضع بها العجين، ثم نقوم بتشكيله على حسب الأشكال التي ترغبين فيها. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة ونرص عليها قطع البسكوت، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.

نصائح عند عمل بسكوت النشادر الهش بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-