رشة قبل النوم من الوصفة الهندية تنبت الفراغات وتطول الشعر بسرعة الصاروخ وتعالج التساقط في اسبوع فقط

يعتبر تطويل الشعر هو أهم ما تسعى له كل سيدة حيث توجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل وتغزير الشعر ومن أهم تلك الوصفات السحرية الوصفة الهندية التي تساعد في تطويل الشعر ومحاربة الصلع وإنبات الشعر من جديد وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الوصفات التي تساعد في نمو الشعر ومن أهم مكوناتها الفلفل وزيت الزيتون حيث يعتبر الفلفل من الخضروات التي تحتوي على العديد من المواد المغذية للشعر حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن وخاصة الزنك كما يحتوي زيت الزيتون على المواد التي تساعد في نعومة وانسياب الشعر وسوف نتناول ذلك خلال هذا المقال

الوصفة الهندية لتطويل الشعر

هناك العديد من الوصفات العلاجية والطبيعية والتي تساعد في تطويل الشعر وسوف نتناول أهم تلك الوصفة خلال تلك السطور

المكونات

زيت زيتون.

فلفل.

ثوم.

طريقة التحضير

نقوم بغسل الفلفل جيدًا ونقوم بإزالة الجزء الخلفي للفلفل.

نقوم بتقطيع الفلفل إلى أجزاء صغيرة ونقوم بضربه في الخلاط.

نضيف له القليل من زيت الزيتون ونقوم بخلط المكونات جيدًا.

نقوم بإحضار فصين من الثوم ونقوم بإضافته إلى تلك الخليط.

نقوم بفرد تلك الخلطة على فروة الرأس ونتركها من ١٥ دقيقة إلى ٢٠ دقيقة.

نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ونكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف نلاحظ نتيجة فعالة خلال شهر واحد.

طريقة أخرى لتطويل الشعر

المكونات

ملعقتين صغيرتين من الفازلين.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقة صغير من الثوم المهروس.

طريقة التحضير

نقوم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بوضعه على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر وتكرر تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

بعض الطرق العلاجية لتطويل الشعر