نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدية للعرايس.. كريم طبيعي قنبلة لتبيض الجسم كله والمناطق الحساسة في ربع ساعة حتي لو سوداء الفحم في المقال التالي
هناك العديد من الكريمات التي تعمل على تبييض الجسم والمناطق الغامقة حيث يعتبر تبييض الجسم هو الغاية التي تبحث عنها كل سيدة وهذا أكثر ما تبحث عنه عبر محركات جوجل للبحث عن الطرق الصحية العلاجية التي تساعد في التفتيح ولكن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي أوصى بها خبراء التجميل ولتي تعطي نتيجة فعالة خلال شهر واحد وسوف نوضح خلال هذا المقال أهم تلك الكريمات الذي يمكن استخدامه صباحًا ومساءًا والذي يعطي نتيجة فعالة ومبهرة ولا توجد له أي أضرار جانبية على الجسم حيث كل مكوناته طبيعية ١٠٠% وسوف نوضح ذلك خلال هذا المقال.
كريم طبيعي لتبييض الجسم
يعتبر الكريم الطبيعي أفضل من الكريمات المصنعة في الخارج حيث لا توجد له أي آثار ضارة على الجسم وسوف نتناول ذلك خلال السطور الآتية بالتفصيل
المكونات
- جرجير
- زيت اللوز الحلو.
- أي نوع من المرطبات التي تناسب بشرتك.
- قطرات من ماء الورد.
طريقة التحضير
- نقوم بغسل الجرجير جيدًا ونقوم بتجفيفه.
- نقوم بطحن الجرجير في الخلاط حتى يصبح قطع صغيرة
- نقوم بإضافة قطرات من زيت الحلو مع التقليب.
- نضع المرطب لتلك المكونات مع التقليب.
- نقوم بإضافة قطرات ماء الورد مع الخلط جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس وبذلك نحصل على الكريم الطبيعي ١٠٠%.
- يمكن وضعه على الجسم مساءًا أو صباحًا ونتركه كما يمكن استخدامه في المناطق الداكنة الموجودة بالجسم.
أهمية الجرجير للجسم
للجرجير دور قوي وفعال في التخلص من اسمرار الجسم حيث يساعد على تفتيحه من درجة إلى درجتين وسوف نوضح أهمية الجرجير للجسم خلال تلك السطور.
- يساعد الجرجير في التخلص من الاسمرار المزعج للجسم.
- يساعد وبصورة واضحة في تفتيح المناطق الداكنة.
- له دور قوي وفعال في ترطيب ونعومة الجسم.
يساعد في التخلص من الخطوط البيضاء الموجودة على الجسم.
- يساعد في التخلص من حروق الشمس.
- يوصي به العديد من الأطباء في التخلص من كلف الحمل.
- يدخل الجرجير في العديد من الماسكات والكريمات العلاجية سواء للهالات أو البشرة نفسها.
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